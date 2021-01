A.P. Moller – Maersk, The Ocean Cleanup amplía la relación con la nueva asociación de tres años

(20/Ene/2021 – web) México – Dinamarca.- La misión del Ocean Cleanup es desarrollar tecnologías avanzadas para librar a los océanos de plástico del mundo. Para lograr este objetivo, pretenden detener la entrada a través de los ríos y limpiar lo que ya se ha acumulado en el océano. Su objetivo final es lograr una reducción del 90% del plástico oceánico flotante para 2040. «Como operador marítimo responsable, estamos comprometidos a garantizar que los océanos puedan seguir siendo un entorno saludable para las generaciones venideras. Por lo tanto, estamos muy contentos de no sólo prolongar sino ampliarel acuerdo de asociación iniciado en 2018», explica Mette Refshauge, vicepresidente de comunicaciones corporativas y sostenibilidad de Maersk.

Además del apoyo de Maersk Supply Service con operaciones de buques y gestión de proyectos en alta mar, Maersk ahora apoyará The Ocean Cleanup con servicios logísticos de manipulación de extremo a extremo, que van desde envíos en todo el mundo desde diferentes ubicaciones hasta transporte aéreo, transporte de contenedores y especiales, despacho de aduanas y gestión de almacenes y bodegaje.

«Tendremos un gerente de la cadena de transporte y suministro totalmente integrado en la oficina de The Ocean Cleanup en Rotterdam. Ese administrador del programa servirá como el canal único para que participen con toda la gama de servicios de transporte y cadena de suministro de Maersk a nivel mundial y ayudará a The Ocean Cleanup a desarrollar su propia capacidad de gestión de la cadena de suministro a lo largo del tiempo», añade Mette.

«El apoyo de Maersk en los últimos tres años ha sido invaluable para promover nuestra misión. Estamos agradecidos no sólo de renovar esta asociación, sino de Classification: Internal fortalecerla con su servicio logístico integral. Esta contribución a nuestra misión no sólo nos ayudará a limpiar más plástico del océano, sino que nos ayudará a desplegar eficazmente más sistemas de limpieza de ríos Interceptores, y a desarrollar nuestros próximos productos hechos de plástico certificado del Gran Parche de Basura del Pacífico», dijo Lonneke Holierhoek,Director de Ciencia y Operaciones de The Ocean Cleanup.

Como parte del acuerdo de asociación, Maersk también ayudará a The Ocean Cleanup en el despliegue de tecnología de sensores científicos a bordo de la propia flota de Maersk para mapear plástico flotando en los océanos y ayudar a la organización a tener una mejor comprensión de la gravedad del problema que están trabajando para resolver.

El objetivo es ayudar a The Ocean Cleanup en la cartografía de las concentraciones de plástico dañino en los océanos del mundo para centrar mejor los esfuerzos de The Ocean Cleanup. «¿Qué mejor manera de mapear los océanos que aprovechar una de las flotas más grandes del mundo?», se pregunta Robin Townley, Jefe de Logística de Proyectos Especiales de Maersk.

Vía PR Consulting Américas