La integración de GE Industrial Solutions potencia la oferta de ABB en Panamá

Con siete años de la adquisición de GE, ABB refuerza su liderazgo en electrificación residencial

• ABB ha integrado con éxito los productos residenciales de General Electric, ofreciendo soluciones de protección y distribución de energía más seguras para los hogares de Panamá.

(20/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Siete años después de la histórica adquisición de GE Industrial Solutions, la empresa ABB, líder global en tecnología, celebra la plena consolidación de su portafolio de soluciones residenciales, reforzando su compromiso y presencia en Panamá. La visión de integrar la experiencia de General Electric con la capacidad innovadora de ABB ha dado frutos, resultando en un ecosistema de productos robusto que ha ganado la confianza de contratistas, electricistas y propietarios de instalaciones eléctricas en la región.

Fortalecimiento de la presencia regional

La operación de 2018 tenía como objetivo fortalecer la posición de ABB como un actor clave en la electrificación, especialmente en el mercado americano, una meta que hoy es una realidad tangible. Los productos residenciales que antes se conocían bajo la marca GE son ahora parte de la familia ABB, ofreciendo una solución segura y mejorada para la protección y distribución de energía en el hogar.

Paolo Pescali, Líder de Ventas de ABB Electrificación para Latinoamérica y Centroamérica, ha destacado la importancia de esta integración. “Hoy, en 2025, podemos afirmar que esta integración ha superado todas las expectativas. No solo alcanzamos las sinergias de costos proyectadas, sino que también elevamos el valor de nuestra oferta mediante soluciones innovadoras, consolidando nuestra posición en Centroamérica como referente en tecnología residencial de vanguardia”, afirmó Pescali.

La integración de GE Industrial Solutions en la división de Electrification (EL) de ABB permite a la empresa suiza ofrecer en Panamá un portafolio global único y una oferta muy amplia que incluye centros de carga, interruptores de circuito, paneles de alumbrado, concentración de medidores, paneles inteligentes y dispositivos de protección contra sobretensiones.

Comunicación estratégica y confianza del mercado

La clave de este éxito ha sido una estrategia de comunicación clara y persistente, enfocada en la educación y la concienciación del mercado. El mensaje central, “GE es ABB”, ha calado profundamente entre profesionales y distribuidores, construyendo una confianza sólida.

Según Paolo Pescali, la meta era resolver la falta de conciencia de que los productos residenciales de la marca GE ahora son parte de ABB. “Nos propusimos fortalecer esa conexión, posicionar a ABB como una marca de referencia y resaltar la amplitud de nuestro portafolio para los segmentos residencial y comercial. Hoy, nos enorgullece saber que contratistas, distribuidores y propietarios en Centroamérica eligen ABB con total seguridad para sus proyectos”, añadió.

Liderazgo en Centroamérica y el Caribe

ABB continúa consolidando su presencia regional a través de una estructura operativa estratégica que le permite atender de forma directa y eficiente a 27 países independientes y varios territorios del Caribe. Con sede en Panamá desde 2019, ABB Centroamérica y el Caribe, S.A. se ha posicionado como el eje regional de la compañía, liderando las operaciones comerciales y de servicio en una de las regiones más diversas y dinámicas del continente.

La filial regional cubre integralmente los siete países de América Central, así como 20 naciones del Caribe. Esta presencia extendida refuerza el compromiso de ABB con el desarrollo sostenible y la digitalización en la región, garantizando una atención cercana y efectiva a sus clientes.

Con más de 130 años de experiencia e innovación, ABB ha demostrado que la adquisición no solo mantuvo la calidad de los productos de General Electric, sino que los mejoró para la instalación y el uso modernos, adaptándolos a los nuevos códigos y estándares de la industria. El objetivo es ofrecer una solución optimizada y confiable para la distribución completa de energía residencial.