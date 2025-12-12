ABB lanza el Analizador Sensi+ NG 4 en 1 para medir contaminantes críticos en Gas Natural y Biogás

Seguridad Operativa: Analizador Sensi+ NG de ABB monitorea O₂, H₂S, H₂O y CO₂ en un Único Dispositivo

• El dispositivo 4 en 1 está diseñado para mejorar la seguridad, la productividad y reducir los costos operativos al eliminar la necesidad de múltiples analizadores para el control de la calidad del gas inyectado a la red de gasoductos.

(12/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.– ABB ha introducido en el mercado el analizador Sensi+ NG, la más reciente evolución de su sistema de monitoreo de gases contaminantes, diseñado específicamente para las industrias de gas natural y biogás. Este dispositivo de nueva generación avanza sobre el éxito de su predecesor al incorporar la medición de oxígeno (O 2 ) a sus capacidades, permitiendo ahora la monitorización continua y en tiempo real de los cuatro componentes gaseosos contaminantes más críticos en una única unidad.

El analizador Sensi+ NG ahora mide el oxígeno (O 2 ) del gas natural y el biogás, junto con el sulfuro de hidrógeno (H 2 S), el vapor de agua (H 2 O) y el dióxido de carbono (CO 2 ) a nivel de trazas. Esta capacidad 4 en 1 simplifica las operaciones, aumenta la productividad y reduce los costos de mantenimiento al eliminar la necesidad de múltiples dispositivos de análisis en entornos industriales.

Seguridad y Cumplimiento Normativo en Flujos de Gas

Los contaminantes presentes en el gas natural representan un desafío significativo para los operadores, ya que pueden comprometer la seguridad y la integridad de las tuberías debido a la corrosión. El Sensi+ NG está diseñado para garantizar que la calidad del gas, especialmente el biogás o biometano antes de su inyección en la red de gas, cumpla con las estrictas normas de los gasoductos, facilitando un transporte seguro y fiable.

La solución original que precede al Sensi+ NG fue desarrollada e implementada como un proyecto colaborativo con un líder norteamericano en gasoductos de gas natural.

Stefan Parmentier, Director Global de Producto, Industrial ICOS en la división Measurement & Analytics de ABB, destacó la solidez del nuevo dispositivo: «El Sensi+ NG mejorado es un dispositivo robusto e inteligente que se basa en ese legado mediante la monitorización continua de los cuatro contaminantes gaseosos más críticos, garantizando el flujo del producto y protegiendo la seguridad de los activos, el medioambiente y las personas».

Tecnología Láser para Monitoreo Instantáneo

El analizador Sensi+ NG incorpora la innovadora tecnología láser OA-ICOS™ de ABB, que permite obtener información y monitorización casi instantáneas de los flujos de gas natural y biogás. Esta capacidad tecnológica permite la instalación de un único analizador para múltiples aplicaciones.

Al consolidar las mediciones en un único dispositivo, el Sensi+ NG maximiza la eficiencia y el rendimiento operativo. La adición de la capacidad de medición de O 2 mejora la optimización del proceso, facilitando la detección temprana de problemas sin generar falsas alarmas o paradas, al tiempo que se mantiene el cumplimiento normativo.

El diseño del analizador Sensi+ NG elimina la necesidad de consumibles, calibración frecuente o mantenimiento complejo, reduciendo también el número total de dispositivos necesarios. Estas mejoras contribuyen a minimizar el desperdicio de productos y a maximizar el tiempo de actividad, elementos cruciales para la seguridad y la productividad de las instalaciones. El diseño de bajo mantenimiento del dispositivo es especialmente útil para las instalaciones de biogás ubicadas en sitios remotos o rurales, donde la durabilidad y la sencillez operativa son esenciales. El Sensi+ NG minimiza la posibilidad de interferencias cruzadas y ofrece una mínima desviación a largo plazo.