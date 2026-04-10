ABB presenta solución integrada de medición para la captura de carbono industrial

La multinacional lanza el primer sistema integrado de analizadores de gas diseñado para detectar impurezas en tiempo real y garantizar la pureza del flujo de dióxido de carbono.
Nueva tecnología de ABB optimiza el control de calidad en la cadena de captura de carbono
• Sectores como el cementero, refinerías y plantas de energía podrán mejorar su eficiencia operativa con la nueva solución modular de ABB para aplicaciones CCUS.
(10/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- ABB ha anunciado el lanzamiento de su primer paquete de analizadores de gas totalmente integrado para aplicaciones de Captura de carbono, Uso y Almacenamiento (CCUS). Esta solución pionera combina tres tecnologías de medición comprobadas en un sistema único, diseñado para ofrecer un control de calidad exhaustivo en tiempo real y facilitar la descarbonización de sectores industriales de difícil mitigación, como la producción de cemento, refinerías de petróleo, bioenergía y la industria química.
Tecnología integrada para el control de impurezas
La nueva propuesta técnica de ABB integra el analizador láser Sensi+ CCUS, el cromatógrafo de gases GCP100 y el sistema de infrarrojos ACF5000 CCUS. Esta combinación permite una detección de alta precisión de trazas de impurezas como el H₂S, oxígeno y humedad, factores que pueden comprometer la integridad de las tuberías y afectar la compresibilidad del CO₂. El sistema se entrega en una caseta de analizadores modular y lista para usar, lo que reduce significativamente los tiempos de ingeniería y los costos operativos para las empresas.
Jacques Mulbert, presidente de la división de Medición y Análisis de ABB, destacó que la compañía posee capacidades exclusivas para diseñar e integrar estas tecnologías de alta sensibilidad en entornos industriales. Según el directivo, esta integración permite a los clientes gestionar la calidad del flujo de manera continua, evitando el rechazo de las tuberías y las costosas multas derivadas del incumplimiento de las normas de pureza.
Capacidades avanzadas y optimización digital
Cada componente del paquete aborda desafíos específicos: el Sensi+ detecta contaminantes críticos con mínima interferencia; el GCP100 realiza análisis cromatográficos avanzados con funciones de ciberseguridad; y el ACF5000 aporta más de tres décadas de experiencia en tecnología FTIR para mediciones de espectro amplio. La solución se complementa con herramientas de monitoreo basadas en inteligencia artificial, códigos Dynamic QR y la plataforma CCS 360, que utiliza gemelos digitales para optimizar el ciclo de vida de las redes de captura de carbono.
Con este lanzamiento, ABB refuerza su red global de servicio y soporte técnico, proporcionando a los operadores industriales las herramientas necesarias para mantener la continuidad de sus procesos de descarbonización y asegurar la integridad de su infraestructura digital y física.
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