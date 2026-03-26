Copa Airlines fortalece su flota con 42 graduados de la Academia de Pilotos ALAS

La institución de formación de Copa Airlines entregó diplomas a 42 nuevos pilotos comerciales, de los cuales el 33% son mujeres, reforzando la equidad de género en la aviación nacional.
Academia de Pilotos ALAS gradúa a 42 nuevos profesionales panameños
• Con una proyección de contratar a 350 pilotos en los próximos tres años, la aerolínea apuesta por el talento formado en su propia academia bajo un modelo sin fines de lucro.
(26/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La Academia de Pilotos ALAS, institución de formación de Copa Airlines, celebró la graduación de una nueva promoción conformada por 42 pilotos comerciales panameños. Los nuevos profesionales, que completaron con éxito su etapa de instrucción, se integrarán próximamente a la operación de la aerolínea. En esta cohorte destaca la participación de 14 mujeres, lo que representa el 33% del grupo, una cifra significativa que refleja el creciente interés femenino por las carreras aeronáuticas en el país.
Formación técnica y profesionalismo
El Capitán Pedro Herrera, director de la Academia de Pilotos ALAS, subrayó que convertirse en piloto profesional requiere una disciplina y entrenamiento que trascienden el estudio técnico. Herrera destacó que la academia trabaja en desarrollar competencias críticas para la toma de decisiones responsables en la aviación comercial. En esta promoción, resalta el crecimiento interno de la compañía, ya que cinco colaboradores de Copa Airlines (cuatro de Servicio a Bordo y uno de la propia academia) culminaron su formación como pilotos.
Apoyo financiero y acceso a la carrera
El modelo de formación de ALAS se distingue por ser una institución sin fines de lucro subsidiada por Copa Airlines, lo que permite ofrecer costos inferiores al promedio de la industria. Para esta promoción, el 61% de los graduados utilizó financiamiento del IFARHU y el 52% fue beneficiario de la beca Copa–UNPAC. La formación práctica se realiza en una flota de 10 aeronaves Diamond (modelos DA40NG y DA42NG) equipadas con tecnología moderna para la preparación técnica de los estudiantes.
Proyecciones de crecimiento en el sector
Desde su fundación, la academia ha formado a cerca de 300 pilotos panameños. Actualmente, 191 estudiantes se encuentran en diversas etapas de instrucción, manteniendo una proporción del 30% de mujeres en sus filas. El Capitán Bolívar Domínguez González, vicepresidente de Operaciones de Vuelo de Copa Airlines, informó que la empresa cuenta con 1,445 pilotos y proyecta la incorporación de más de 350 profesionales en los próximos tres años para sustentar la expansión de la flota y el Hub de las Américas®.
Para los interesados en ingresar, el proceso de selección permanece abierto todo el año para panameños mayores de 19 años con dominio avanzado de inglés y estudios secundarios concluidos.
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