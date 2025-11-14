ACOLDC impulsa hoja de ruta 2026 para consolidar centros de datos en Colombia

ACOLDC articula esfuerzos para posicionar a Colombia como un hub tecnológico regional



• Representantes de los principales centros de datos en Colombia, incluyendo EQUINIX, CLARO y KIO NETWORKS, fortalecieron la articulación técnica y operativa para generar soluciones en eficiencia, resiliencia y ciberseguridad.

(14/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- La Asociación Colombiana de Centros de Datos y Tecnologías de Datos (ACOLDC) realizó su primer Desayuno Ejecutivo de Asociados el pasado martes 11 de noviembre en Bogotá. El encuentro congregó a representantes de los principales centros de datos del país, junto con socios e integradores estratégicos, con el objetivo de revisar los avances de la asociación, definir la hoja de ruta para 2026 y fortalecer la articulación entre los diversos actores del ecosistema digital colombiano.

Fortaleciendo el Ecosistema Digital: Retos y Oportunidades

El evento reunió a operadores, integradores y proveedores tecnológicos clave, incluyendo a centros de datos certificados como EQUINIX, CLARO, ILKARI, CIRION, WAVEDC, KIO NETWORKS, GTD, TIGO, SENCINET, IFX, e INTERNEXA. Durante la jornada se abordaron retos fundamentales del sector, como la gestión de energía, la climatización, la conectividad y la gobernanza, además de identificar oportunidades en inversión, innovación y colaboración público-privada.

Edwin Tello, presidente de ACOLDC, destacó la importancia de la iniciativa. «Esperamos que esta voz única del sector permita que todos hablemos un solo idioma, no solo ante el gobierno, sino también frente a los actores privados, y que podamos posicionar a Colombia como un hub tecnológico regional real», afirmó.

Por su parte, Carolina Cortés, CEO de ICREA, señaló que la participación en ACOLDC facilita «alinear estándares internacionales con las necesidades locales, impulsando eficiencia energética, sostenibilidad y mejores prácticas operativas en los centros de datos».

Hoja de Ruta 2026: Comités y Mesas Técnicas Especializadas

Los comités de ACOLDC son el motor para el desarrollo del ecosistema, con objetivos claros en estandarización, adopción de buenas prácticas y fortalecimiento de la resiliencia del sector. Su trabajo se traduce en recomendaciones técnicas y lineamientos operativos que promueven la innovación en la infraestructura digital.

Temas Focales y Soluciones Concretas

La agenda técnica de 2026 se enfocará en áreas críticas como: gestión eléctrica, eficiencia térmica, resiliencia operativa, ciberseguridad y analítica aplicada a operaciones. Estos temas serán discutidos en foros y mesas de trabajo especializadas con el objetivo de generar soluciones concretas y aplicables al sector colombiano.

La programación de ACOLDC para 2026 incluye:

• Seminario Selectividad, Coordinación y Arc-Flash en UPS/STS/ATS (marzo de 2026).

• Foro Eficiencia Térmica y Refrigeración Líquida (abril de 2026).

• Foro Energía, Agua y Carbono (PUE/WUE/CUE) (septiembre de 2026).

Además, se impulsarán Mesas Técnicas sobre gestión de capacidad eléctrica, retro-commissioning, conectividad e interconexión, seguridad física y HSE de contratistas, ciberseguridad IT/OT, y el uso de nube, analítica e IA aplicada a operaciones.

El Asesor Estratégico Senior de ACOLDC, Kaleb Avila, indicó que la participación de los asociados en estos comités les permite «compartir experiencias, identificar desafíos comunes y presentar propuestas que realmente impactan en la operación de los data center«.

El compromiso de los asociados, manifestado al concluir la jornada, es continuar fortaleciendo los comités, impulsar la formación técnica, promover la adopción de estándares internacionales y articular iniciativas que aseguren la gobernanza, la sostenibilidad y la seguridad de los centros de datos en Colombia.