Actualizan acuerdo para suministro a Estados Unidos de dosis adicionales de Evusheld de AstraZeneca

(13/Ene/2022 – web) EE.UU.- AstraZeneca recibió el anuncio del gobierno de Estados Unidos de la compra de 500,000 dosis adicionales de Evusheld (tixagevimab empaquetado conjuntamente con cilgavimab), una combinación de anticuerpos de acción prolongada (LAAB) para la profilaxis previa a la exposición (prevención) a COVID-19. Se prevé la entrega de las 500,000 dosis adicionales en el primer trimestre de 2022.

Esto sigue al acuerdo previo del gobierno para la compra de 700,000 dosis de Evusheld.

Iskra Reic, vicepresidenta ejecutiva de vacunas y terapias inmunitarias de AstraZeneca, dijo: “Este acuerdo brindará protección a algunas de las personas más vulnerables en los Estados Unidos, incluidos los inmunocomprometidos, que pueden recibir una protección limitada o nula de las vacunas y actualmente tienen pocas opciones frente al rápido aumento de casos de COVID-19 observado en las últimas semanas. Evusheld es la única terapia con anticuerpos que recibió autorización de uso de emergencia en los Estados Unidos para la profilaxis previa a la exposición y una de las dos únicas terapias con anticuerpos autorizadas que muestran actividad neutralizante contra Ómicron y todas las demás variantes”.

Detalles adicionales sobre el acuerdo se darán a conocer en las próximas semanas.

Evusheld

Evusheld, anteriormente conocida como AZD7442, es una combinación de dos anticuerpos monoclonales de acción prolongada (ACAP), tixagevimab (AZD8895) y cilgavimab (AZD1061), derivados de células B donadas por pacientes convalecientes después del virus SARS-CoV-2.

En diciembre de 2021, la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA) emitió una autorización de uso de emergencia (EUA) para el uso de Evusheld para la profilaxis previa a la exposición (prevención) a COVID-19 en adultos y adolescentes (mayores de 12 años que pesen 40 kg o más) que estén inmunocomprometidos debido a una afección médica o medicamentos inmunosupresores y que podrían no generar una respuesta inmunitaria adecuada a la vacuna contra el COVID-19, así como aquellas personas para quienes no se recomienda la vacunación contra el COVID-19 debido a un historial de reacciones adversas graves a una vacuna contra el COVID-19. Evusheld es la única terapia con anticuerpos autorizada en los Estados Unidos para prevenir los síntomas de la COVID-19 antes de la exposición al virus. Evusheld también está autorizado para uso de emergencia para la prevención de COVID-19 en varios otros países.

Cerca del 2 % de la población mundial tiene un riesgo elevado de una respuesta inadecuada a una vacuna contra COVID-19 y puede beneficiarse de Evusheld para la profilaxis previa a la exposición a COVID-19.1-2 Evidencia emergente reciente indica que proteger a estas poblaciones vulnerables de contraer COVID-19 -19 podría ayudar a prevenir la evolución viral, lo cual es un factor importante en la aparición de variantes. 3

Estudios recientes de virus y pseudovirus de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, University College Oxford, Reino Unido y Washington University School of Medicine, St. Louis, Estados Unidos, mostraron que Evusheld retiene la actividad neutralizante contra la variante Ómicron (B.1.1.529) y todas las variantes de preocupación del SARS-CoV-2 hasta la fecha.4-7 Al combinar dos anticuerpos particularmente potentes con actividades diferentes y complementarias contra el virus, Evusheld se diseñó para evadir una potencial resistencia con la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2.

Evusheld se está desarrollando con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, incluidos fondos federales del Departamento de Salud y Servicios Humanos; la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta; la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado en asociación con el Departamento de Defensa; la Oficina Ejecutiva del Programa Conjunto de Defensa Química, Biológica, Radiológica y Nuclear, bajo el Contrato No. W911QY-21-9-0001.

Descubiertos por el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y autorizados para uso a AstraZeneca en junio de 2020, los anticuerpos monoclonales humanos se unen a distintos sitios en la proteína pico del SARS-CoV-28 y optimizados por AstraZeneca con una extensión de la vida media y una unión reducida del receptor Fc y del complemento C1q. La extensión de la vida media triplica con creces la durabilidad de su acción en comparación con los anticuerpos convencionales y podría brindar hasta 12 meses de protección contra el COVID-19 luego de una sola administración; 9-11 datos del ensayo PROVENT en fase III muestran una protección que dura al menos seis meses.12 La unión reducida del receptor Fc tiene como objetivo minimizar el riesgo de aumento de la enfermedad dependiente de anticuerpos, un fenómeno en el que los anticuerpos específicos del virus promueven, en lugar de inhibir, la infección y/o la enfermedad.13 Evusheld se administra como una dosis intramuscular de 150 mg de tixagevimab y 150 mg de cilgavimab, administrados en dos inyecciones separadas y consecutivas.

Bajo los términos del acuerdo de licencia con Vanderbilt, AstraZeneca pagará regalías de un solo dígito sobre las ventas netas futuras.

AstraZeneca



AstraZeneca es una compañía biofarmacéutica global liderada por la ciencia que se enfoca en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción, principalmente para el tratamiento de enfermedades en tres áreas terapéuticas: Oncología; Cardiovascular, Renal y Metabolismo y Respiratorio e Inmunología. Con sede en Cambridge, Reino Unido, AstraZeneca opera en más de 100 países y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo. Visite https://www.camcar.astrazeneca.com/es/ y siga a la Compañía en Twitter @AstraZenecaCAM.

Fuente/Foto: AstraZeneca

