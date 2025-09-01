adidas lanza Optimé para empoderar la fuerza femenina

Optimé de Adidas redefine el entrenamiento femenino con estilo y soporte

Con el color lila como símbolo de poder y creatividad, Adidas presenta Optimé, leggings deportivos que celebran la determinación femenina en cada entrenamiento.

(1/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.-adidas vuelve a marcar tendencia en el mundo del fitness con el lanzamiento de Optimé, unos leggings deportivos pensados para mujeres que entrenan con determinación y buscan prendas que estén a la altura de su esfuerzo. Esta nueva propuesta combina tecnología, diseño y funcionalidad para ofrecer una experiencia de entrenamiento sin distracciones.

El reto

Muchas prendas deportivas fallan cuando más se las necesita: transparencias incómodas, ajustes constantes y falta de soporte son obstáculos que afectan la confianza de las mujeres en sus rutinas. Enfrentar una sesión de pesas o una clase de HIIT ya es un desafío; preocuparse por la ropa no debería ser parte del problema.

La solución

Optimé nace como respuesta a esa necesidad. Su tecnología squat-proof elimina las transparencias y garantiza seguridad en cada movimiento. Además, incorpora un bolsillo funcional para llevar el teléfono, ideal para quienes combinan entrenamiento con vida activa. El diseño se adapta al cuerpo sin restringirlo, ofreciendo soporte incluso en los días más exigentes.

Una campaña que inspira

El lanzamiento de Optimé viene acompañado de un cortometraje protagonizado por la heptatleta Anna Hall, junto a figuras del fitness como Issa Vasquez, Desi Luila y Jaws Nelson. A través de sus historias, la campaña celebra el orgullo que queda tras un entrenamiento intenso: esa satisfacción de haberlo dado todo.

Estilo que empodera

El color lila domina la colección, evocando creatividad, poder y feminidad contemporánea. Optimé no solo se luce en el gimnasio: también acompaña caminatas urbanas, momentos de relajación y cualquier ocasión en la que la comodidad y la confianza sean esenciales.

Con Optimé, adidas reafirma su compromiso con las mujeres que entrenan con pasión. Porque cuando el cuerpo se mueve con libertad y seguridad, la mente también se fortalece.