Adidas lanza la Adizero Evo SL e inicia la agenda de entrenamientos para la Maratón Internacional de Panamá

Rendimiento y estilo: Adidas presenta la nueva zapatilla Adizero Evo SL en Panamá

• La zapatilla Adizero Evo SL incorpora espuma Lightstrike Pro de longitud completa y una parte superior de malla de ingeniería para ofrecer una sensación suave, ligera y transpirable.

(09/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Adidas ha dado el pistoletazo de salida a su agenda de actividades previas a la Maratón Internacional de Panamá 2025 con un evento especial en la cafetería Sisu. El encuentro reunió a corredores, entusiastas del running y amantes de la moda para la presentación oficial de la nueva silueta Adizero Evo SL, un calzado que busca combinar el alto rendimiento con el estilo urbano cotidiano.

El equipo de adidas Runners Panamá fue el encargado de liderar el acto, que comenzó con un ambiente relajado donde los asistentes pudieron conocer a fondo el diseño innovador de la zapatilla. Posteriormente, la comunidad participó en un social run, iniciando de forma formal su camino de preparación para la Maratón Internacional de Panamá 2025.

Características de la Adizero Evo SL

La Adizero Evo SL está diseñada para aquellos usuarios que buscan verse rápidos y sentirse cómodos, llevando la estética de la velocidad más allá de la pista de carrera. Su diseño se inspira directamente en el ADN del modelo Pro Evo 1.

Entre las características técnicas más destacadas del calzado se encuentran:

• Espuma Lightstrike Pro de longitud completa: La entresuela está equipada con esta espuma en toda su extensión, utilizando una pila alta sin elementos de rigidez. Esto garantiza una sensación suave, ligera y dinámica durante la actividad.

• Parte superior de malla de ingeniería: Este diseño mejora significativamente la transpirabilidad del calzado. Además, proporciona soporte de manera específica en las zonas donde el pie lo requiere, asegurando confort y frescura continua.

Fusión de Rendimiento y Estilo de Vida

El lanzamiento de la Adizero Evo SL marca la evolución de adidas en su esfuerzo por fusionar el rendimiento deportivo con la moda urbana. La zapatilla responde a la demanda de un calzado versátil capaz de acompañar a los corredores tanto en sus sesiones de entrenamiento como en su día a día.

Con esta presentación, adidas no solo promueve un nuevo producto, sino que también refuerza su compromiso con la comunidad de corredores en Panamá, impulsando experiencias que trascienden la mera competencia y celebran la cultura integral del running.