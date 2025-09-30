Fusión de moda y deporte: adidas impulsa la creatividad local en Panamá Fashion Week

Upcycling y streetwear: adidas destaca dos propuestas de diseño en Panamá Fashion Week

• La pasarela de adidas en Panamá Fashion Week rindió homenaje a la identidad urbana, destacando las colecciones de Mott.Project, centrada en el upcycling ético, y la visión experimental del streetwear de Stefan López.

(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- adidas, en su rol como patrocinador oficial, celebró el talento y la creatividad local al presentar una pasarela única en Panamá Fashion Week (PFW) 2025 el pasado sábado 27 de septiembre. La propuesta de la marca deportiva giró en torno a una fusión que unió deporte, moda y sostenibilidad, buscando rendir un homenaje a la identidad urbana panameña y a las nuevas generaciones de diseñadores.

La presentación se centró en tres elementos clave: la camiseta oficial de baloncesto de FEPABA, cuya inspiración proviene de la icónica pollera; piezas de denim intervenidas; y las zapatillas distintivas de adidas.

Mott.Project: Sostenibilidad y Upcycling

Una de las colecciones destacadas fue la de Mott.Project, una iniciativa liderada por la diseñadora Andrea Rebolledo. El proyecto surge con una perspectiva ética frente a los excesos de la moda industrial, inspirándose en el concepto japonés mottainai, que promueve la valoración y transformación de lo existente.

Fiel a esta filosofía, Mott.Project exhibió piezas de upcycling con un lenguaje visual crudo, asimétrico e intuitivo. La propuesta se caracterizó por el uso de denim reciclado, cortes deconstruidos y una estética funcional, reforzando su mensaje de moda consciente y auténtica en la pasarela.

Stefan López: La Nueva Ola del Streetwear

El diseñador Stefan López, estudiante de último año de Diseño y Mercadeo de Modas en la USMA, hizo su debut en la plataforma de PFW. Con una aproximación experimental al streetwear, López presentó diseños que integran módulos, reconstrucción textil y referencias directas a la vida citadina de Panamá.

Su colección incluyó piezas de corte urbano con intervenciones gráficas y textiles. La camiseta de FEPABA se convirtió en un lienzo idóneo para destacar la estética juvenil y dinámica de su marca, resonando con la audiencia joven y creativa del evento.

Presencia de adidas en el Ecosistema PFW

Más allá de la pasarela, adidas consolidó su presencia en Panamá Fashion Week con un stand interactivo, ofreciendo a los asistentes y amantes de la moda diversas experiencias de marca.

La visibilidad de adidas se amplió gracias a la participación de influencers y creadores de contenido locales, quienes lucieron looks con un marcado estilo streetstyle de la marca. Esta estrategia reforzó la conexión de adidas con una audiencia joven y creativa, llevando la esencia urbana a cada rincón del evento. La participación en PFW subraya la visión de adidas de respaldar el talento emergente del país y fortalecer su vínculo con la comunidad creativa panameña.