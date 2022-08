Adobe Educa, la plataforma gratuita que forma a profesores y estudiantes de toda América Latina

(1/Ago/2022 – web) Centroamérica.- En medio de un mundo en constante cambio, la inclusión de tecnologías en las diferentes industrias se ha convertido necesaria para mantenerse a la vanguardia y el sector educativo no se queda atrás. Por fortuna, actualmente existen plataformas tecnológicas con las que los profesores no solo logran dictar sus clases de forma interactiva y fomentar la comprensión. También, se han convertido en un mecanismo remoto y constante de capacitación para los profesores y estudiantes.

Tal es el caso de Adobe Educa, una plataforma que potencializa la compañía al identificar durante la pandemia la necesidad de los docentes de aprender a generar contenido digital mientras los alumnos estudiaban desde sus hogares.

Las cifras lo demuestran: “En el 2020 hubo un crecimiento exponencial de la herramienta a raíz de la emergencia sanitaria. Antes teníamos aproximadamente unos 6.000 profesores y en ese año terminamos con cerca de 55.000 profesores. A la fecha estos docentes están fortaleciendo sus habilidades en diseño, ilustración, animación, producción de video, diseño editorial, e incluso desarrollo de aplicaciones y sitios web”, explica Rodrigo Monje Lara, representante de Adobe Educa para Latinoamérica.

La plataforma creada con el propósito de brindar educación gratuita dirigida a todos los profesores de Latinoamérica de cualquier área, ofrece cursos y especializaciones para aprender a utilizar o mejorar las habilidades en los programas de Adobe Creative Cloud, sin importar el nivel de experiencia en el manejo de los mismos. Así mismo, ayuda en la planificación de esos cursos ya que encuentran guías de contenido para que lo puedan compartir con sus alumnos, incluso hay evaluaciones que funcionan como medición de aprendizaje.

De esta manera, el permitir que los docentes amplíen sus conocimientos a través de las nuevas tecnologías y que ese conocimiento se traspase en la experiencia de aula, es el principal objetivo de Adobe, pues la compañía entiende que quienes están en el mundo académico tienen poco tiempo para recibir capacitaciones, por lo que contar con este tipo de tecnología online admite que el plantel trabaje a su propio ritmo.

“Observando las tendencias del 2020, el año pasado lanzamos Adobe Educa para estudiantes pertenecientes a instituciones que contaban con un licenciamiento especial para que pudieran acceder gratuitamente a los programas desde sus casas. Esta iniciativa comenzó principalmente como una ayuda por el Covid-19 y tuvo tal éxito que hoy contamos con promociones de licenciamiento SLP (Student License Pack) las cuales permiten que el alumno pueda usar el software en su casa y hacer uso de la plataforma y biblioteca con todos los recursos disponibles para su aprendizaje desde cualquier lugar”, resalta Lara.

¿Cómo se puede acceder a esta plataforma?

No es problema si la persona no está familiarizada con el software de Adobe. Las rutas de aprendizaje ofrecen cursos introductorios para que pueda dar los primeros pasos en la herramienta. Si tiene algo de conocimiento puede acceder a los niveles intermedios para profundizar en el manejo de ciertas técnicas; o tomar los niveles avanzados donde, con el apoyo de un docente, se puede explorar un área en particular. A continuación, se desglosan las rutas de aprendizaje de la plataforma:

• Registro: Para comenzar el proceso de aprendizaje se registra a la plataforma. El registro está abierto para profesores de todos los niveles, desde jardín de infantes hasta docentes universitarios. En Adobe también entendemos la importancia que tiene el conocimiento para prepararse para acceder a nuevos roles laborales.

• Seleccionar la ruta de interés:Una vez el registro haya sido aprobado (proceso que puede tomar hasta 48 horas), accede a la plataforma y revisa las rutas de aprendizaje sugeridas. Aunque los cursos están agrupados por áreas o especializaciones (edición y posproducción de video, animación 2d, posproducción de imagen, publicación digital y diseño web) existe un orden sugerido, también puede seleccionar los cursos que quiere ver primero.

• Descubrir el poder de Adobe Creative Cloud: A medida que avance en la ruta de aprendizaje mejorará las habilidades en diseño, ilustración, animación, producción de video, diseño editorial o incluso desarrollo de aplicaciones y sitios web. Todo este conocimiento permitirá darle vida a las ideas y crear contenido virtual educativo innovador y de mayor calidad.

Así las cosas, la inclusión digital es de fundamental importancia en el sistema educativo, pues además de facilitar la búsqueda del conocimiento, estimula el proceso de enseñanza y aprendizaje, promoviendo la participación activa del estudiante. Las tecnologías en asociación con la educación proporcionan un espacio más atractivo y dinámico para profesores y estudiantes, estimulando el placer de compartir conocimientos.

Como muestra de lo anterior, lo rectifica el representante de Adobe Educa para Latinoamérica: “gracias al proceso de evaluación que tiene la plataforma, hemos podido identificar que los profesores inician con 55% de nivel de conocimiento, y finalizan con un 87%, es decir, suben 30 puntos aproximadamente luego de tomar las diferentes clases y explorar los recursos. Sumado a esto, en Adobe Educa encontrarán las últimas tendencias en el sector educativo como lo es introducción al metaverso, lo cual les va a permitir estar a la vanguardia de lo que demanda el mercado”.

Finalmente, en el caso de los estudiantes, Adobe Educa hace parte fundamental de ellos independientemente de la carrera en la que estén, pues el manejo de las herramientas tecnológicas como edición de videos o web, ya no es un tema exclusivo de las carreras creativas y de diseño, sino que ya hace parte del día a día de toda la industria. Por eso, es imprescindible que las instituciones inviertan en nuevas tecnologías, pues estas representan enormes beneficios que, sin duda, se reflejarán en la calidad de la educación.

Vía AM Murray