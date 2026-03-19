A+E Networks asumirá las ventas publicitarias de AMC Networks en México y la región

A+E Networks representará el portafolio de ventas publicitarias de AMCNI Latin America

• La alianza amplía la oferta para anunciantes al integrar señales como AMC, El Gourmet y History bajo una misma estructura de ventas publicitarias.

(19/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- A+E Networks Latin America y AMC Networks International Latin America (AMCNI Latin America) han formalizado un acuerdo estratégico mediante el cual la primera asumirá la representación de ventas publicitarias del portafolio de AMCNI en México y en el mercado panregional. Esta unión busca robustecer la presencia comercial de ambas compañías en América Latina, ofreciendo propuestas diversificadas a sus socios y anunciantes.

Un portafolio de señales robustecido

El acuerdo integra los canales de AMCNI Latin America, entre los que destacan AMC, AMC Series, El Gourmet, Europa Europa y Film & Arts. Estas señales se suman a las marcas que A+E Networks ya gestiona en la región, como A&E, History, History2 y Lifetime. Con esta incorporación, la compañía expande su capacidad para desarrollar soluciones comerciales integradas de gran alcance, conectando con audiencias diversas a través de contenidos de alta calidad.

La gestión de las ventas publicitarias para el portafolio de AMCNI estará bajo la responsabilidad del equipo de A+E Networks México, encabezado por su director Diego Fernández. El directivo reportará directamente a Daniela Martínez, Vicepresidenta Ejecutiva (EVP) de Programación y Ventas Publicitarias de A+E Networks Latin America.

Visiones de liderazgo en la industria

Antonio Ruiz, EVP y director general de AMCNI para Iberia y Latinoamérica, expresó su entusiasmo ante esta alianza, destacando que el acuerdo permitirá amplificar las oportunidades comerciales en mercados clave. Por su parte, Daniela Martínez afirmó que esta colaboración reafirma el compromiso de A+E Networks Latin America de ofrecer soluciones innovadoras y de alto impacto para marcas que buscan conectar con audiencias relevantes.

La propuesta integrada de marcas no solo diversifica la oferta de contenidos, sino que consolida la posición de A+E Networks como un socio estratégico para los anunciantes que operan en los distintos mercados de América Latina.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: