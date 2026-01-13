AES Panamá impulsa la educación rural mediante la instalación de paneles solares

Ocho escuelas rurales de Panamá ya cuentan con electricidad por paneles solares

• Un proyecto conjunto entre AES Panamá y la Oficina de Electrificación Rural beneficia a más de 500 estudiantes en zonas de difícil acceso del país.

(13/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Chiriquí, Panamá.- La implementación de sistemas basados en paneles solares continúa transformando la realidad de diversas comunidades rurales en la provincia de Chiriquí. A través de un esfuerzo conjunto entre la empresa AES Panamá y la Oficina de Electrificación Rural (OER), múltiples centros educativos situados en áreas de difícil acceso disponen actualmente de energía eléctrica, lo que genera un impacto positivo en la formación de más de 500 niños, niñas y docentes.

Transformación educativa en comunidades de difícil acceso

Uno de los hitos destacados de este programa se registró en la Escuela de Calabacito. En este plantel, un grupo de 40 estudiantes celebró su acto y cena de graduación contando con suministro eléctrico por primera vez en años, un acontecimiento que representó un motivo de orgullo y esperanza para las familias y los maestros de dicha localidad.

De igual manera, el proyecto extendió la cobertura eléctrica a la Escuela de Boca de Macho, donde se benefician 140 alumnos, y a la Escuela de Cerro Iglesia, que cuenta con una matrícula de 12 estudiantes. Según los reportes de los docentes y padres de familia, la disponibilidad de iluminación y energía en las aulas permite establecer espacios de estudio más seguros y adecuados para el desarrollo integral de la población estudiantil.

Avances y metas del plan de electrificación rural

Hasta la fecha, un total de ocho escuelas en el territorio nacional han sido equipadas con electricidad mediante el uso de paneles solares. Esta cifra incluye tres planteles en la provincia de Chiriquí y cinco en la provincia de Coclé. La planificación institucional contempla un alcance total de 15 centros educativos, por lo que se espera culminar los trabajos en las siete escuelas restantes durante el transcurso del presente año.

AES Panamá y la Oficina de Electrificación Rural reafirmaron su compromiso de mantener la expansión de este servicio en las zonas más apartadas de la geografía panameña. Los responsables de la iniciativa sostienen que electrificar las instituciones académicas fortalece a las comunidades y contribuye directamente a la construcción de un mejor futuro para el país desde sus propios territorios.

