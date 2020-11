¡Alerta emprendedores! Bridge for Billions llega a Panamá y al resto de Latinoamérica

(19/Nov/2020 – web) Ciudad de Panamá, Panamá.- De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la espina dorsal de la economía global son las pequeñas y medianas empresas que, en manos de los emprendedores, han decidido tomar el reto de innovar para atacar diversas necesidades y problemáticas sociales en beneficio de sus comunidades, generando fuentes de empleo directa o indirectamente.

Tan solo en Panamá, el Ministerio de Comercio Industria, señala que las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) generan en su conjunto el 45% de los empleos a nivel nacional, representando el 97% del parque empresarial del país. Sin embargo, muchos de estos emprendimientos, fracasan en su primer año de operación, debido en gran parte a la falta de información, apoyo y acceso al actual ecosistema emprendedor.

Bridge for Billions, fundada en Nueva York – Madrid en 2015 como un startup social y habiendo beneficiado a más de 1,700 emprendedores en más de 70 países durante estos 5 años, llega oficialmente a México y al resto de Latinoamérica a través de su red de programas de emprendimiento que conecta a emprendedores en etapa semilla con oportunidades de crecimiento en todos el mundo. Con una metodología de emprendimiento basada en la innovación, el aprendizaje práctico, mentorías individualizadas y acceso de por vida a una comunidad en línea de emprendedores y mentores, estos programas digitales reproducen el viaje tradicional de incubación en persona, pero son 25 veces más rentables que otros programas.

“Existe un gran problema de falta de diversidad e inclusión dentro de los ecosistemas de emprendimiento. Hoy, enfrentamos una pandemia que ha afectado no solo a Latinoamérica, sino al resto del mundo. La mayoría de los emprendedores no tienen acceso a los recursos que podemos encontrar en universidades de prestigio y extranjeras, donde cientos de empresas emergentes se “fabrican” cada año”. Comentó Pablo Santaeufemia, CEO, Bridge for Billions. “Poder innovar y poner en marcha un negocio que resuelva un determinado problema no debe ser un lujo. Por eso, trabajamos en pro de abrir nuevas oportunidades a todo aquel que tenga una solución innovadora y eficaz y así, llevarla al mercado a través de un proceso verdaderamente meritocrático e inclusivo.” Concluyó Santaeufemia.

El actual modelo del ecosistema emprendedor enfrenta 3 grandes debilidades: oportunidades limitadas, falta de diversidad y poca eficiencia, con esto en mente, sus fundadores: Pablo Santaeufemia, CEO y Jessica Kou, CPO, han logrado grandes resultados al identificar y atacar estas debilidades al acercar las herramientas y oportunidades necesarias a los emprendedores de cualquier rincón del mundo, ya que, el 70% de sus emprendedores, no habían tenido acceso a otros programas anteriormente.

“A través del programa de incubación de Bridge for Billions, logramos aclarar nuestra misión y objetivos como empresa de una manera imparcial. Ponen a tu alcance herramientas eficientes, intuitivas y fáciles de utilizar que, combinado con el apoyo y guía de nuestra mentora, ha sido crucial para el desarrollo de Pionero Philanthropy. Gracias a Bridge, muy pronto estaremos lanzando con mucha confianza nuevos servicios para nuestras comunidades en Latinoamérica…”, menciona Harriette Rothwell, directora y fundadora de Pionero Philanthropy.

La red de emprendedores cuenta con su propio programa de incubación llamado The Leap, al cual pueden acceder los pequeños empresarios de manera individual y, con el propósito de apoyar a un mayor número de PyMEs, Bridge for Billions crea, diseña y gestiona programas de emprendimiento con empresas, organizaciones, fundaciones y universidades, que ayudan a cumplir su misión de fortalecer el ecosistema emprendedor y, por ende, la economía y el desarrollo social de Latinoamérica y el mundo, a través de la innovación.

“Los emprendedores en Latinoamérica deben aprovechar el acceso a este modelo y a la red tanto de mentores, como de emprendedores de Bridge for Billions, les ayudarán a creer en sus ideas y en sí mismos.” Concluye la directora de Pionero Philanthropy, proyecto enfocado en apoyar a organizaciones sin fines de lucro en la creación de un futuro más brillante para las comunidades centroamericanas guiando a los donadores en su viaje filantrópico para lograr un impacto significativo y duradero.

Las grandes ideas están por todos lados, las oportunidades no. Bridge for Billions busca ser un referente dentro del ecosistema de emprendimiento a nivel mundial derivado del apoyo, la mentoría y la capacitación para que todos nuestros ecosistemas sean finalmente más inclusivos.

Vía MCComunicaciones/Foto: Pablo Santaeufemia, CEO, Bridge for Billions