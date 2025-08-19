Alianza entre Hyatt Regency e Inspiring Girls impulsa el desarrollo del talento juvenil en Panamá

Hyatt Regency Panamá City impulsa vocación juvenil en alianza con Inspiring Girls Panamá

La iniciativa busca inspirar a jóvenes a descubrir sus talentos y proyectar su futuro profesional, fortaleciendo el desarrollo del talento juvenil en el país.

Más de 100 estudiantes participan en conversatorio sobre desarrollo del talento juvenil y vocación profesional

(19/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá 2025, Hyatt Regency Panamá City reafirmó su compromiso con el desarrollo del talento juvenil al participar en el conversatorio “Inicia tu camino hacia tu futuro, elige tu carrera”, organizado por la Fundación Inspiring Girls Panamá. La actividad reunió a más de 100 estudiantes de distintas escuelas del país, con el objetivo de guiarlos en el descubrimiento de sus talentos y en la toma de decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional.

Durante el encuentro, Wendy García, coordinadora de Recursos Humanos del hotel, destacó el valor de la hospitalidad como sector de oportunidades para quienes desean conectar culturas y vivir experiencias enriquecedoras. “Este espacio es una oportunidad para que más jóvenes sepan que sus sueños son posibles”, afirmó.

La participación de Hyatt Regency Panamá City en esta iniciativa se enmarca en su estrategia de impacto local, que incluye la generación de empleo directo, el fortalecimiento del turismo de negocios y la promoción de prácticas sostenibles como la reducción de plásticos y la eficiencia energética. El hotel también trabaja con proveedores nacionales, contribuyendo al dinamismo económico del país.

Con acciones como esta, Hyatt Regency Panamá City refuerza su compromiso con la formación de nuevas generaciones, promoviendo la equidad de género y el desarrollo vocacional desde una perspectiva inclusiva. “Es importante el autoconocimiento y trabajar en los talentos para no perderlos”, expresó Yaribel de Alemán, representante de Inspiring Girls Panamá.

La alianza entre Hyatt Regency y Inspiring Girls Panamá busca inspirar a más jóvenes a construir un futuro profesional sólido, reconociendo sus habilidades y proyectando sus aspiraciones con pasión y vocación.