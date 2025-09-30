Alibaba Cloud América Latina se expande con nuevo centro de datos en México para impulsar la IA de próxima generación

El nuevo centro de datos en México acelera la estrategia de Alibaba Cloud América Latina y la expansión regional

• Con nuevos centros de datos en México y Brasil, y un fuerte enfoque en la IA, Alibaba Cloud fortalece su infraestructura y ecosistema tecnológico para ayudar a las empresas en América Latina a diseñar y escalar aplicaciones innovadoras.

(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Alibaba Cloud, la columna vertebral de tecnología digital e inteligencia del Grupo Alibaba, ha revelado sus últimos planes de expansión global con el anuncio de nuevos centros de datos en América y Europa. La estrategia incluye el lanzamiento de sus primeros centros de datos en México y Brasil, sumándose a los ya anunciados para Francia y Países Bajos, lo que refuerza la presencia de Alibaba Cloud América Latina y su apuesta por la Inteligencia Artificial (IA) de próxima generación.

El anuncio, realizado en la conferencia tecnológica anual insignia de la empresa, Apsara Conference 2025, detalla que la expansión también incluirá centros en Japón, Corea del Sur, Malasia y Dubái durante el próximo año. Actualmente, Alibaba Cloud opera 91 zonas de disponibilidad en 29 regiones.

Estrategia Global e Impulso a la IA

El Dr. Feifei Li, presidente de Negocios Internacionales y vicepresidente sénior de Alibaba Cloud Intelligence Group, destacó que la expansión está diseñada para satisfacer la creciente demanda mundial de servicios en la nube y de IA. «Nuestra expansión estratégica de la infraestructura global está diseñada para satisfacer la creciente demanda de los clientes con visión de futuro. Alibaba Cloud se sitúa a la vanguardia de la innovación en IA, evolucionando conjuntamente con nuestros clientes con soluciones completas de IA y en la nube que dan soporte a las empresas en cualquier momento y lugar», afirmó el ejecutivo.

La compañía también creará nuevos centros de servicio regionales en Indonesia y Alemania para proporcionar asistencia al cliente multilingüe 24/7.

Programa AI Catalyst para el Ecosistema

Para seguir cultivando un ecosistema tecnológico dinámico, Alibaba Cloud lanzó el programa AI Catalyst, diseñado para apoyar el crecimiento y la expansión de las empresas de IA globales. Las empresas seleccionadas recibirán acceso a herramientas y productos de IA, apoyo de expertos y recursos de comercialización, incluyendo hasta 2000 millones de tokens gratuitos en Model Studio y hasta $120,000 en créditos de nube de Alibaba Cloud.

Casos de Uso e Innovación con Socios Globales

Alibaba Cloud está impulsando la innovación en IA a través de colaboraciones con empresas globales en diversos sectores:

Avances en IA Física y Robótica

La Plataforma para IA (PAI) de Alibaba Cloud anunció la integración de la suite completa de software de IA física de NVIDIA, lo que proporciona a los desarrolladores una plataforma nativa de la nube para acelerar los avances en robótica humanoide y soluciones de IA física. Adicionalmente, Alibaba Cloud se asoció con la Unión Internacional de Patinaje (ISU) y ThinkSport para presentar el Sports Data Hack Challenge, un hackatón de IA que se celebrará en Europa para acelerar la adopción de IA y nube en el deporte.

Soluciones Sectoriales y Eficiencia Empresarial

• AstraZeneca China utiliza el LLM Qwen y Model Studio de Alibaba Cloud para crear una herramienta exclusiva de notificación de eventos adversos, que puede identificar literatura relevante y generar informes con una precisión estimada del 95%, mejorando la eficiencia del proceso en un 300% en comparación con los analistas humanos.

• Shiseido profundizó su asociación estratégica para reforzar su seguridad operativa en China, utilizando la plataforma Cloud Threat Detection and Response (CTDR) con IA avanzada para analizar alertas de seguridad en tiempo real, garantizando la continuidad ininterrumpida del negocio.

• GladCube de Japón se asoció para desarrollar soluciones de IA en marketing digital, utilizando el modelo de generación visual Wan de Alibaba para producción rápida de vídeo y el lanzamiento de «AvaTwin» (avatares con IA).

• FLUX, una startup de Tokio, desarrolló el modelo lingüístico japonés de código abierto «FLUX-Japanese-Qwen», basado en una metodología única de «ajuste preciso» para sobresalir en el procesamiento del idioma japonés.

Finalmente, el proveedor de servicios Turbo AI está aprovechando la infraestructura de vanguardia de Alibaba Cloud para ofrecer soluciones integradas, logrando una configuración dinámica y un escalado elástico de los recursos, lo que mejora la eficiencia operativa de las cargas de trabajo de IA de sus clientes.