Alibaba Cloud Gartner: Reconocido como Líder en dos Informes Clave para 2025

Líder en Gestión de Contenedores y Nube Nativa: Alibaba Cloud Gartner Destaca su Innovación

• Alibaba Cloud , el pilar de inteligencia de G rupo A libaba, ha sido nombrado L íder en el C uadrante M ágico™ 2025 de G artner para gestión de contenedores y plataformas de aplicaciones nativas en la nube.

(04/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Alibaba Cloud, el pilar de tecnología digital e inteligencia de Grupo Alibaba, ha anunciado su nombramiento como Líder en el Cuadrante Mágico™ 2025 de Gartner para Gestión de Contenedores y Plataformas de Aplicaciones Nativa en la Nube.

Alibaba Cloud Gartner: Doble Reconocimiento al Liderazgo Tecnológico

Alibaba Cloud considera que estos reconocimientos reflejan su compromiso continuo como líder en innovaciones que impulsan la transformación digital de las empresas globales. Jiangwei Jiang, Investigador Senior y Director General de Productos de Infraestructura de Alibaba Cloud Intelligence, comentó que ser reconocido por Gartner como líder en ambas categorías subraya el enfoque constante de la compañía en ofrecer soluciones que respondan a las necesidades tecnológicas en rápida evolución.

Jiangwei Jiang agregó: “En un contexto donde la competencia digital se ha vuelto innegociable, estamos totalmente comprometidos a facilitar la adopción de herramientas de manera sencilla y eficaz, al mismo tiempo que ampliamos los límites de lo posible en estas tecnologías”. Según Gartner, los líderes en estos segmentos se distinguen por ofrecer un servicio adecuado para una adopción estratégica y por contar con una hoja de ruta ambiciosa.

Fortalezas en Gestión de Contenedores y Plataformas Nativas

En el área de Gestión de Contenedores, la compañía ofrece un portafolio integral de servicios que proporciona flexibilidad estratégica a través de entornos públicos, híbridos y multicloud. Este mercado de contenedores superó los 2.5 mil millones de dólares en 2024. El informe de Gartner proyecta que para 2028, el 95 % de las nuevas implementaciones de IA utilizarán Kubernetes, un incremento significativo respecto al menos del 30 % actual.

En cuanto a las Plataformas de Aplicaciones Nativas en la Nube, la posición de liderazgo de Alibaba Cloud se atribuye a su entorno de desarrollo moderno y completo, que integra productividad para desarrolladores, inteligencia artificial y cómputo sin servidor (serverless).

Soluciones de Cómputo sin Servidor

Las herramientas Serverless App Engine (SAE), Function Compute y Container Compute Service (ACS) de Alibaba Cloud permiten a las organizaciones crear, implementar y escalar rápidamente aplicaciones habilitadas con IA de forma sencilla. El mercado de plataformas de aplicaciones nativas en la nube, que superó los 3.5 mil millones de dólares en 2024, se proyecta que supere los 7 mil millones de dólares en ingresos para 2029.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Las fortalezas de Alibaba Cloud para aprovechar este crecimiento incluyen el empoderamiento a los desarrolladores con conjuntos de herramientas avanzadas y orquestación serverless, así como el impulso a la innovación en IA mediante modelos, puertas de enlace (gateways) y plantillas de aplicaciones de IA de un solo clic.

Durante la reciente conferencia Apsara, el evento tecnológico insignia anual de la compañía, Alibaba Cloud actualizó su servicio ACS para mejorar sus capacidades de autoescalado. Esta mejora se logró mediante tecnologías de programación optimizada y aceleración de caché de imágenes de contenedor, lo que permite una elasticidad avanzada que admite el escalado de hasta 15,000 pods por minuto para manejar solicitudes masivas y altamente concurrentes.