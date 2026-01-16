Forrester reconoce a Alibaba Cloud como líder en innovación de infraestructura de inteligencia artificial

Alibaba Cloud es nombrado líder mundial en soluciones de infraestructura de IA

• La plataforma tecnológica obtuvo la máxima puntuación en criterios clave de oferta actual y estrategia, consolidándose como la base esencial para la economía digital.

(16/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Alibaba Cloud, la división de tecnología digital e inteligencia de Alibaba Group, ha sido reconocida como «Líder» en el informe The Forrester Wave™: AI Infrastructure Solutions, Q4 2025. Según la compañía, esta distinción valida su liderazgo constante en la innovación de infraestructura de nube y su capacidad para anticipar las demandas futuras del mercado de inteligencia artificial.

Excelencia en oferta actual y visión estratégica

En la evaluación realizada por Forrester, Alibaba Cloud se posicionó como uno de los cinco líderes principales entre 13 proveedores globales analizados. La empresa alcanzó la puntuación más alta posible (5.00) en siete de los 13 criterios de la categoría de oferta actual, destacando en áreas críticas como configuración, gestión de datos, tolerancia a fallos, operaciones y ubicación de despliegue.

El informe resalta que la hoja de ruta de la compañía coordina de manera eficiente la arquitectura y la gobernanza para atender requisitos futuros. Además, los evaluadores subrayaron que el esquema de precios simple y transparente de la plataforma facilita a los clientes la planificación de servicios, superando en claridad a otros competidores del sector.

Compromiso con la innovación y el servicio

Jiangwei Jiang, investigador sénior y gerente general de Productos de Infraestructura de Alibaba Cloud Intelligence, afirmó que este reconocimiento confirma el compromiso de la firma con el desarrollo de infraestructuras que impulsarán la economía digital. El directivo enfatizó que la empresa está construyendo la base necesaria para que las organizaciones aprovechen el potencial de la IA mediante soluciones de alto rendimiento, escalables y seguras.

Los clientes consultados para el estudio destacaron especialmente el desempeño, la capacidad de escalabilidad y el sólido ritmo de innovación en código abierto, así como la excelencia en el servicio al cliente que ofrece la organización.

Inversión estratégica en el futuro de la IA

La posición de liderazgo de Alibaba Cloud es el resultado de su estrategia integral denominada “IA + Nube”. En febrero de 2025, el Grupo Alibaba anunció un ambicioso plan de inversión de al menos 380 mil millones de RMB durante los próximos tres años. Estos recursos están destinados a expandir las capacidades de inteligencia artificial y la infraestructura de computación en la nube, garantizando que desarrolladores y empresas posean las herramientas necesarias para la próxima ola de avances tecnológicos globales.

