El consorcio tecnológico Alibaba Group anunció un acuerdo estratégico con la UEFA y UC3 para convertirse en el socio oficial de IA, servicios en la nube y comercio electrónico de sus principales torneos.
Alibaba Group impulsará la innovación digital y el comercio electrónico del fútbol europeo
• La alianza multianual integrará la infraestructura de Alibaba Cloud y el modelo de lenguaje Qwen para optimizar las operaciones de las competiciones de clubes y de la UEFA EURO 2028.
(08/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Budapest, Hungría.- El conglomerado tecnológico Alibaba Group anunció hoy una alianza multianual con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y UC3, la empresa conjunta entre la UEFA y European Football Clubs (EFC) encargada de controlar y gestionar el marketing estratégico, las ventas y la entrega de los derechos comerciales de las competiciones de clubes de la UEFA. Con esta alianza, Alibaba Group se convierte en socio oficial y exclusivo en inteligencia artificial, servicios de cómputo en la nube y comercio electrónico de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, desde la temporada 2027/2028 hasta la 2032/2033, así como de la UEFA EURO 2028™.
La alianza contempla la implementación de las capacidades avanzadas de inteligencia artificial de Alibaba para fortalecer la interacción con los aficionados, así como la gestión de medios y contenidos, a través de su modelo de lenguaje grande Qwen. Junto con su infraestructura de cómputo en la nube y plataforma global de comercio electrónico, la corporación impulsará una experiencia inmersiva para aficionados y contenidos a nivel mundial en las competiciones insignia de la organización futbolística.
Visión directiva e innovación tecnológica
El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, manifestó en tercera persona su complacencia al dar la bienvenida a la empresa asiática como socio global de la UEFA EURO 2028 y como futuro colaborador de sus competiciones masculinas de clubes. El directivo señaló que la experiencia del grupo en inteligencia artificial, tecnología de cómputo en la nube y comercio electrónico respaldará el compromiso de la UEFA con una innovación responsable y con la mejora de la experiencia de los aficionados alrededor del mundo, permitiendo acercar a los fans al juego de formas nuevas y significativas sin perder las tradiciones del fútbol europeo.
Por su parte, el presidente de Alibaba Group, Joe Tsai, afirmó en tercera persona que el fútbol es un lenguaje compartido en el mundo y que el poder unificador del juego define la misión que une a ambas organizaciones. El ejecutivo expresó su entusiasmo por trabajar de forma conjunta para hacer realidad la visión de esta alianza multianual, poniendo las capacidades de cómputo en la nube, la IA de pila completa y el comercio electrónico global al servicio de la UEFA y UC3 para beneficio de los aficionados globales.
Experiencias personalizadas y comercio electrónico global
La infraestructura en la nube suministrada y el modelo de lenguaje grande Qwen apoyarán al organismo deportivo en el desarrollo de sus propias capacidades de IA de próxima generación. Los asistentes y seguidores de los torneos podrán acceder a experiencias personalizadas impulsadas por IA, diseñadas de forma específica para fortalecer su conexión con el deporte.
Beneficios del acuerdo comercial:
• Integración de Alibaba Cloud para optimizar los servicios de conectividad digital.
• Uso del modelo de lenguaje grande Qwen para la gestión avanzada de medios y contenidos
• Acceso fluido a una amplia variedad de mercancía oficial a través de la red global de comercio electrónico.
• Desarrollo de experiencias personalizadas e interactivas para los fanáticos del fútbol europeo.
A través de la red global de comercio electrónico de la firma tecnológica, los fanáticos de todo el mundo tendrán próximamente acceso fluido a una amplia variedad de mercancía oficial de las competiciones masculinas de clubes de la UEFA, a partir de la temporada 2027/2028, así como de la UEFA EURO 2028™. Esta alianza establece un nuevo referente global en innovación deportiva al combinar el legado deportivo y la base mundial de aficionados del organismo europeo con la experiencia de la corporación tecnológica en IA, cómputo en la nube y comercio electrónico. Cabe destacar que el desarrollo y la ejecución del convenio entre UEFA, UC3 y Alibaba fueron facilitados por Relevent, socio en derechos comerciales enfocado en el fútbol internacional, mientras que la alianza de UEFA EURO 2028 será gestionada por la agencia CAA11.
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