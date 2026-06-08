Alibaba Group firma alianza tecnológica con la UEFA para las competiciones de clubes y la Eurocopa

A través de la red global de comercio electrónico de la firma tecnológica, los fanáticos de todo el mundo tendrán próximamente acceso fluido a una amplia variedad de mercancía oficial de las competiciones masculinas de clubes de la UEFA, a partir de la temporada 2027/2028, así como de la UEFA EURO 2028™. Esta alianza establece un nuevo referente global en innovación deportiva al combinar el legado deportivo y la base mundial de aficionados del organismo europeo con la experiencia de la corporación tecnológica en IA, cómputo en la nube y comercio electrónico. Cabe destacar que el desarrollo y la ejecución del convenio entre UEFA, UC3 y Alibaba fueron facilitados por Relevent, socio en derechos comerciales enfocado en el fútbol internacional, mientras que la alianza de UEFA EURO 2028 será gestionada por la agencia CAA11.

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