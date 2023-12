AM Best ha reafirmado la calificación de fortaleza financiera (FFA) de A- Excelente para WorldWide Medical Assurance

La destacada aseguradora de Salud Internacional, WorldWide Medical Assurance (WWMA), ha recibido la confirmación de su calificación de fortaleza financiera de A- (Excelente) por parte de AM Best

(11/Dic/2023 – web) Panamá.- WorldWide Medical Assurance (WWMA), empresa líder en seguros de Salud Internacional en Panamá y un referente importante en seguros de Vida en toda la región, ha recibido de AM Best la confirmación de su calificación de fortaleza financiera, la cual refleja la solidez de su balance, resaltando su sólido desempeño operativo, un perfil de negocio neutral y una gestión integral de riesgos apropiada.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de esta ratificación que demuestra nuestro firme compromiso con la calidad y la excelencia en nuestras operaciones, sumado a la sinergia de un gran equipo de profesionales y una adecuada gestión financiera que contribuye a nuestro constante crecimiento en la región”, expresó Betty Cyjon, Gerente General de WorldWide Medical Assurance.

Por su parte, la capitalización ajustada por riesgos, evaluada en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés) también respalda las afirmaciones de calificación obtenidas y la expectativa de AM Best de que la rentabilidad continuará impulsando el crecimiento de la base de capital de la compañía.

La prestigiosa calificadora también destaca importantes fortalezas como la estrategia de inversión conservadora de la compañía y un ambiente altamente competitivo en los segmentos de vida y salud, factores que ratifican el compromiso continuo de la misma en mantener la excelencia financiera y operativa y una gradual expansión en otros mercados de América Latina.

La sinergia entre WWMA y su filial en República Dominicana, WorldWide Seguros, junto con ajustes periódicos en su estructura de reaseguro, ha contribuido a optimizar la suscripción de la compañía. Estas medidas, combinadas con un producto financiero estable, han resultado en métricas de rentabilidad sostenida.

Esta calificación respalda la posición sólida y confiable de WorldWide Medical Assurance, así como su capacidad de ofrecer servicios de calidad y gestionar eficientemente los riesgos.