AM Best otorga calificaciones crediticias a Reaseguradora Delta

(7/Sep/2022 – web) Panamá.- El compromiso, la fortaleza financiera y la estabilidad de la Reaseguradora Delta, SA (DeltaRe) quedaron confirmados al recibir la asignación de calificaciones crediticias por parte de la agencia global de calificación AM Best.

La agencia asignó una Calificación de Fortaleza Financiera de B++ (Buena) y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb” (Buena) a la compañía, que tiene 12 años de operaciones en ciudad de Panamá y pertenece al grupo reasegurador DeltaRe, con más de 59 años de experiencia en el mercado de reaseguros de América Latina.

“La perspectiva asignada a estas calificaciones crediticias es una perspectiva estable y refleja la fortaleza del balance general de DeltaRe, que nosotros desde el punto de vista de nuestra metodología evaluamos como muy fuerte y con un desempeño operativo adecuado. DeltaRe tiene un perfil de negocio neutral, con una administración integral de riesgo empresarial (ERM) apropiada”, explicó Carlos De La Torre, director senior de Operaciones y Desarrollo de AM Best.

Según estas calificaciones DeltaRe mantendrá resultados rentables impulsados por una selección de riesgo prudente mientras implementa con éxito su expansión territorial.

“La solidez del balance general de DeltaRe reconoce las obligaciones y el apetito por el riesgo adecuadamente emparejados de la compañía, así como el compromiso de sus accionistas de fortalecer la base de capital de la compañía, lo que se refleja en su capitalización ajustada al riesgo más fuerte, según lo medido por el índice de adecuación de capital de Best (BCAR)”, explicó AM Best.

La calificación posiciona a DeltaRe con una de las calificaciones más altas en la región centroamericana. De La Torre indicó que el mercado reasegurador en Panamá es uno de los más importantes de América Latina, ya que es el país donde más compañías de ese sector están establecidas.

Arte y Buenas Noticias para los clientes

La directiva de DeltaRe, encabezada por Luis Benshimol, presidente de la empresa y los directores Eduardo Nicolicchia, Alicia Salas y Pastor Moreno López, dio la buena noticia a sus clientes durante el evento Arte y Buenas Noticias, celebrado en Marión Art Gallery, que contó con la presencia de representantes del sector, como Carlos Tribaldos, presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea).

“Para nosotros es un reconocimiento importantísimo. Nos pone, sin lugar a dudas, en otro espectro en el ambiente regulador. Nos convierte en una compañía con un potencial en la región mucho más importante, y fundamentalmente en términos beisbolísticos nos pone en otras ligas”, resaltó el presidente de DeltaRe.

Al respecto, Alicia Salas indicó que la calificación otorgada por AM Best está muy por encima de las requeridas para ir al mercado latinoamericano. “Ya estamos en la región de una manera profunda. Estamos en Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Paraguay y ahora vamos a ir a otros territorios. Pretendemos llegar hasta México, Colombia, Perú, Bolivia, y esto es debido a la calificación y al gran compromiso que tienen nuestros accionistas con nosotros”.

Eduardo Nicolicchia resaltó que la intención de DeltaRe es tener un crecimiento orgánico y sano. Destacó entre las ventajas de la compañía el conocimiento profundo que tiene del mercado panameño a través de su director en el país, Pastor Moreno López, que cuenta con una larga trayectoria en el sector.

El presidente de Apadea celebró la calificación otorgada por AM Best a Reaseguradora Delta, S.A. “Es una gran noticia para Panamá, para Reaseguradora Delta, S.A. y sobre todo para las compañías de seguros que trabajan de la mano con ellos. Es importante para las aseguradoras tener reaseguradoras calificadas”.

Tribaldos expresó además su optimismo ante los resultados que tendrá el sector asegurador panameño al cierre de este año. “Ya hemos visto un crecimiento importante a lo largo de este año y esperamos un crecimiento de dos dígitos a final del año 2022 en todas las líneas de negocio, muy positivo para Panamá, no solamente un crecimiento en primas sino mejores resultados a nivel de la industria”.

Vía Maro Comm