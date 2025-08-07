APC Experian Awards premia la excelencia en el reporte de datos crediticios en Panamá

Líderes financieros son reconocidos por su innovación en el reporte de datos crediticios

Caja de Ahorros, Banco General, Banistmo y otras empresas fueron premiadas por su innovación y calidad en el reporte de datos crediticios .

(7/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En una velada dedicada a la innovación, la precisión y la excelencia, APC Experian celebró una nueva edición de los APC Experian Awards, evento que reunió a líderes del sector financiero, representantes de empresas de microfinanzas, retail, telecomunicaciones y medios de comunicación. El propósito fue destacar a los agentes económicos que sobresalen por su compromiso con la calidad en el reporte de datos crediticios en Panamá.

La ceremonia contó con la participación de la Sra. Clariana Carreño, CEO de Experian Spanish Latam, y la Ing. Giovanna Cardellicchio, Gerente General de APC Experian, quienes resaltaron la importancia de mantener altos estándares en la gestión de información como base para decisiones financieras inteligentes, sostenibles e inclusivas.

Durante el evento se entregaron reconocimientos en cinco categorías:

• Data Plus: Premia a entidades con alto compromiso en la calidad y completitud de los datos reportados, facilitando soluciones analíticas que promueven inclusión financiera.

• Innovación: Reconoce a empresas que han implementado productos tecnológicos junto a APC Experian para reducir riesgos y optimizar evaluaciones crediticias.

• Trayectoria Analítica: Destaca el uso continuo de reportes estadísticos en la toma de decisiones estratégicas.

• Aporte de Data Comercial: Valora a las empresas que reportan el mayor número de referencias jurídicas activas, fortaleciendo la transparencia del sistema financiero.

Entre los galardonados se encuentran Caja de Ahorros, Financiera Mundial Internacional, Rodelag S.A., BAC International Bank (Panama) Inc., Corporación El Sol, Importadora Maduro, The Bank of Nova Scotia, Credijamar, Shalom, Banco General, Tigo y Banistmo. Estas organizaciones han demostrado liderazgo en la calidad del reporte de datos crediticios, adopción tecnológica y visión estratégica.

Los APC Experian Awards fomentan la evolución del ecosistema económico panameño, promoviendo buenas prácticas en la actualización de datos y el uso de tecnologías que elevan la calidad de la información crediticia.