Argontech y Netcontent renuevan alianza para optimizar la gestión de la información

Ambas organizaciones consolidan su colaboración para ofrecer soluciones robustas de automatización y estructuración de datos que acompañan la evolución tecnológica de los negocios.
Alianza estratégica impulsa la automatización y gestión de la información en empresas
• La sinergia entre Argontech y Netcontent permite a las compañías reducir tareas manuales y escalar sus operaciones mediante un modelo integral de gestión de la información.
(28/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires, Argentina.- Argontech, compañía con más de tres décadas de trayectoria en ingeniería documental digital, ha anunciado la renovación de su alianza estratégica con Netcontent, plataforma especializada en automatización de procesos y firma electrónica. Esta colaboración busca fortalecer un modelo de trabajo conjunto diseñado para optimizar la gestión de la información, acompañando a los clientes en procesos de transformación tecnológica dinámicos y de alta complejidad.
Netcontent desempeña un papel fundamental como partner de software, integrando capacidades con Argontech para ofrecer soluciones que permiten organizar y escalar los datos de manera eficiente. En un entorno donde el volumen de información crece de forma constante, esta complementariedad asegura que las empresas puedan gestionar sus operaciones con precisión a lo largo del tiempo.
Automatización y flujos de trabajo ágiles
El trabajo conjunto entre ambas organizaciones garantiza que la tecnología evolucione al ritmo de las necesidades del mercado. Netcontent aporta un ecosistema que unifica la inteligencia de contenido y la firma electrónica en entornos auditables y seguros. Este enfoque facilita la digitalización y clasificación de documentos, conectando sistemas y personas bajo un mismo flujo de trabajo digital.
Mediante esta integración, se logra una reducción significativa de las tareas manuales y una mejora en la calidad de los datos. El diseño de arquitecturas de contenido flexibles permite que las organizaciones aceleren su ciclo documental y aseguren una evolución constante en sus entornos digitales.
Visiones de liderazgo sobre la sinergia estratégica
Sara Feldman, CEO de Netcontent, afirma que esta alianza refleja una visión compartida sobre la evolución organizacional. Según Feldman, el concepto de que cada compañía se apropie de su flujo de información es central para su operatividad, y la sinergia con Argontech permite llevar soluciones concretas y escalables a más sectores.
Por su parte, Ariel Kijak, CEO de Argontech, menciona que renovar este acuerdo es un paso natural basado en la complementariedad de ambas empresas. Kijak señala que la combinación de infraestructuras y software permite abordar los desafíos de la captura y transformación de datos para convertirlos en valor directo para el negocio de sus clientes.
La renovación de este acuerdo refuerza el posicionamiento de ambas firmas en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la eficiencia. En contextos de alta complejidad, el manejo inteligente de los activos digitales se convierte en un factor determinante para el crecimiento sostenido.
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