Atletas de adidas rompen la barrera de las dos horas con el nuevo Adizero Adios Pro Evo 3

(27/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Londres, Reino Unido.- El deporte global ha entrado en una nueva era tras los resultados del Maratón de Londres, donde los atletas Sabastian Sawe y Yomif Kejelcha lograron romper la barrera de las dos horas utilizando el innovador calzado Adizero Adios Pro Evo 3. En una jornada histórica para el running, Sawe estableció un nuevo récord mundial masculino con un tiempo de 1:59:30, mientras que Tigist Assefa impuso una nueva marca mundial femenina en carreras exclusivas para mujeres con un registro de 2:15:41.

El keniano Sabastian Sawe, quien superó los límites establecidos previamente en la disciplina, expresó que alcanzar este récord mundial representa un sueño de larga data y el resultado de un esfuerzo conjunto entre su equipo de trabajo y los avances en innovación deportiva. Por su parte, la etíope Tigist Assefa destacó que este logro demuestra la fuerza del trabajo diario y la capacidad de superar lo que anteriormente se consideraba imposible en el atletismo de fondo.

Tecnología e innovación en el calzado

El éxito de estos maratonistas estuvo respaldado por el uso del Adizero Adios Pro Evo 3, descrito como el calzado más ligero y veloz desarrollado por adidas hasta la fecha. Esta herramienta tecnológica fue diseñada específicamente para potenciar el rendimiento en la alta competición y facilitar la ruptura de récords mundiales.

Además del calzado, el equipo de innovación trabajó estrechamente con los atletas para desarrollar indumentaria técnica de alto rendimiento. Durante la competencia, Sawe y Assefa utilizaron los pantalones cortos Techfit+ Endurance y la camiseta Climacool+ Singlet, mientras que Kejelcha, quien registró un tiempo de 1:59:41 en su debut, empleó el traje Techfit+ Endurance Suit.

Un testimonio de dedicación

Patrick Nava, General Manager de adidas Running, manifestó el orgullo de la organización por los logros obtenidos por Sawe y Assefa, señalando que estos tiempos representan las marcas más veloces registradas por seres humanos en un maratón. Según Nava, estos resultados son el testimonio de años de dedicación de los atletas en combinación con el trabajo del equipo de innovación que desarrolló la superzapatilla Adizero Adios Pro Evo 3.

La marca reafirma con estos hitos su papel en la transformación del atletismo moderno, proporcionando a los deportistas de élite las herramientas necesarias para abrir nuevos caminos y redefinir los límites de la resistencia humana.

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