Más de 90 empresas líderes analizan el futuro tecnológico en el Axis Partner Summit 2026

Innovación en tecnología EDGE y analítica marcan el éxito del Axis Partner Summit 2026

• El encuentro regional reunió a más de 300 líderes de la industria para fortalecer la colaboración estratégica y la transformación de datos en decisiones de seguridad.

(17/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Cabos, México.- Con la participación de representantes de 90 empresas y más de 300 asistentes, se celebró del 9 al 12 de marzo el Axis Partner Summit 2026, un encuentro de alto nivel organizado por Axis Communications para analizar las tendencias y fortalecer el ecosistema de socios que impulsa la seguridad inteligente en América Latina. Bajo el concepto “Lead the Game, Win Together”, el evento se centró en la evolución de la industria hacia modelos más integrados y proactivos.

Tecnología de vanguardia y analítica de datos

Uno de los pilares del evento fue el análisis del impacto de las nuevas tecnologías en el sector. Fredrik Nilsson, Vice President of Americas en Axis Communications, enfatizó que el video inteligente ha pasado de ser una herramienta de observación a un generador de inteligencia accionable. Nilsson destacó que la analítica avanzada permite comprender mejor los entornos protegidos, facilitando respuestas más rápidas y eficientes ante incidentes.

Por su parte, Leopoldo Ruiz, Director Regional para Latinoamérica, subrayó que el crecimiento de la compañía en la región es inseparable de su red de socios, que incluye integradores, distribuidores y aliados tecnológicos. Durante las sesiones, se abordaron temas críticos como la evolución de la tecnología EDGE, la gestión de servicios proactivos y el avance en los portafolios de control de acceso, liderados por especialistas como Patrik Pettersson, Shane Crumbley y Ryan Zatolokin.

Casos de éxito y colaboración regional

El Axis Partner Summit 2026 fue el escenario para presentar resultados tangibles de soluciones implementadas en infraestructuras críticas. Destacaron los proyectos desarrollados en la ESU de la alcaldía de Medellín y en Coca-Cola FEMSA Brasil, los cuales demostraron cómo la integración tecnológica optimiza las operaciones y moderniza la seguridad urbana e industrial.

El ecosistema de distribución también tuvo una presencia destacada con firmas como Wesco Anixter, Ingram Micro e Intcomex, entre otras, fundamentales para la capilaridad de las soluciones en el mercado latino. Asimismo, aliados tecnológicos como Genetec, Milestone y Panduit reafirmaron la importancia de la colaboración para crear entornos conectados. La jornada cerró con una charla inspiracional de Oswaldo Sánchez, ex seleccionado mundialista, quien vinculó la disciplina y el liderazgo deportivo con los retos del entorno empresarial actual.

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