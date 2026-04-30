Azucalpa insta a profundizar el diálogo sobre el Proyecto de Ley 443 tras suspensión en la Asamblea

La Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá considera fundamental aprovechar el receso legislativo para fortalecer el consenso sobre la creación del Programa Nacional de Biocombustibles.
Azucalpa destaca beneficios económicos y ambientales del Proyecto de Ley 443 para el país
• Con una estimación de 30,000 empleos entre directos e indirectos, el sector azucarero resalta el impacto socioeconómico que tendría la aprobación del Proyecto de Ley 443.
(30/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (AZUCALPA) se pronunció ante la decisión de la Asamblea Nacional de Panamá de suspender la discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 443, el cual establece el Programa Nacional de Biocombustibles. La asociación indicó que este periodo de espera, que se extenderá hasta la reanudación de las sesiones ordinarias en julio, debe ser utilizado de forma responsable para profundizar el diálogo y construir los consensos necesarios sobre esta iniciativa.
Oportunidades de empleo y desarrollo rural
De acuerdo con las estimaciones presentadas por AZUCALPA, el Proyecto de Ley 443 representa una oportunidad tangible para la reactivación económica del país. La implementación de este programa permitiría la creación de aproximadamente 10,000 empleos directos y cerca de 20,000 empleos indirectos. Estas oportunidades tendrían un impacto especial en las zonas rurales y en el interior de Panamá, regiones donde el acceso al empleo formal suele ser limitado. La organización advierte que cada mes de retraso en la aprobación de este marco legal se traduce en una postergación de inversiones y crecimiento para miles de familias panameñas.
Además del impacto laboral, la asociación destaca que incentivar la producción nacional de biocombustibles fortalecerá la resiliencia energética del país. Al promover nuevas inversiones en los sectores agrícola y agroindustrial, Panamá podrá avanzar hacia una transición energética que favorezca tanto al medio ambiente como a la salud pública. La iniciativa busca establecer una política pública moderna basada en evidencia técnica que oriente al país hacia un desarrollo sostenible.
Compromiso con el diálogo técnico
Finalmente, AZUCALPA manifestó su disposición permanente para mantener una comunicación fluida con las autoridades, los sectores productivos y la sociedad civil. La asociación enfatizó su compromiso de seguir aportando datos verificables e información técnica que sustente los beneficios del Programa Nacional de Biocombustibles para el desarrollo nacional.
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