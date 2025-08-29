BCG revela cómo las marcas pueden conectar con clientes cautelosos

Consumo estratégico: Por qué los consumidores pesimistas siguen gastando en tiempos inciertos

El informe de BCG revela que el consumidor actual prioriza valor, utilidad y personalización.

Las empresas deben responder con propuestas relevantes y resilientes.

(29/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Centroamérica y Caribe.- En medio de un panorama económico desafiante, el comportamiento del consumidor revela una paradoja: aunque el 62 % se declara pesimista sobre su situación financiera, más de la mitad mantiene o incluso incrementa sus hábitos de compra. Así lo señala el último informe de Boston Consulting Group (BCG), titulado Why Gloomy Consumers Keep Spending, que analiza las razones detrás de esta resistencia al gasto y ofrece estrategias para que las marcas se mantengan relevantes.

El estudio destaca que el gasto actual no es impulsivo, sino estratégico. Los consumidores priorizan productos esenciales, valoran la relación precio-calidad y buscan utilidad concreta en cada compra. Andrés Giraldo, Managing Director & Partner de BCG, lo resume así: “El consumidor no reacciona, planifica. Reconfigura sus decisiones con lógica, y eso abre oportunidades para las marcas que sepan adaptarse”.

Tres estrategias clave para conectar con el consumidor estratégico

1. Reforzar el valor tangible y diferenciado: El consumidor exige más que calidad o buen precio. Busca utilidad, seguridad y una justificación clara de su inversión.

2. Diseñar experiencias y ofertas personalizadas: Las marcas deben entender el contexto de vida del cliente, anticipar sus necesidades y ofrecer soluciones que conecten emocional y funcionalmente.

3. Convertir la adaptabilidad en motor de crecimiento: En tiempos inciertos, la flexibilidad no es solo defensa, sino estrategia. Las empresas que exploran nuevos caminos y responden con agilidad están mejor posicionadas.

Oportunidades y desafíos del nuevo consumo

El informe concluye que el consumo sigue siendo fuerte, pero con una mentalidad distinta. Las marcas que logren ofrecer valor real, personalizar la experiencia y demostrar resiliencia frente a los desafíos económicos serán las que prosperen.

BCG invita a las empresas a ver este momento como una oportunidad para redefinir su relación con los clientes, apostando por propuestas que respondan a sus nuevas prioridades.