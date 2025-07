Bem Brasil automatiza su logística con Mecalux y almacena 500.000 toneladas de congelados al año

Bem Brasil optimiza su trazabilidad y rendimiento logístico con Easy WMS y tecnología Pallet Shuttle

La compañía brasileña líder en patatas prefritas mejora su trazabilidad con Easy WMS y reduce el desperdicio alimentario con la estrategia FEFO.

(8/Jul/2025 – web – Panama24Horas) São Paulo, Brasil.- La compañía Bem Brasil, líder en la producción de patatas prefritas congeladas, ha reforzado su infraestructura logística con la implementación de dos nuevos almacenes autoportantes automatizados, desarrollados por Mecalux, en su planta ubicada en Perdizes, Minas Gerais.

Estas instalaciones, con capacidad para almacenar 66.000 palets, integran el sistema Pallet Shuttle automático con transelevador, operando a temperaturas de -25 °C, y están gestionadas por el software logístico Easy WMS. Esta infraestructura de última generación permite a Bem Brasil conservar y distribuir de manera eficiente hasta 500.000 toneladas anuales de alimentos congelados.

Además de cubrir el 55 % del mercado interno de patatas prefritas en Brasil, Bem Brasil exporta sus productos a América del Sur, Estados Unidos, México, Taiwán y Singapur, donde mantiene acuerdos comerciales con cadenas como Walmart.

“Las soluciones de Mecalux nos proporcionan un control total sobre los productos almacenados, lo que se traduce en una logística ágil, segura y rentable”, destacó Célio Zero, director de Operaciones de la empresa.

Tecnología que impulsa el crecimiento sostenible

El proyecto de automatización logística ha permitido a Bem Brasil aumentar su producción en un 10 % y mejorar sus ingresos en un 30 % en el último año. La conexión entre las áreas de producción y almacenamiento mediante transportadores garantiza el flujo continuo de materias primas y productos terminados, con un notable ahorro energético, incluso prescindiendo de iluminación durante operaciones.

La trazabilidad y el control de calidad están garantizados mediante Easy WMS, que coordina la entrada, ubicación y expedición en tiempo real, aplicando además la estrategia FEFO (First Expired, First Out) para priorizar la rotación de productos y minimizar el desperdicio.