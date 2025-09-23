Logística inteligente optimiza el Black Weekend Panamá 2025

Black Weekend Panamá: Logística clave para el evento de descuentos

• La logística se posiciona como un factor decisivo en el éxito del Black Weekend Panamá, donde la eficiencia en los envíos internacionales es tan crucial como las ofertas, atrayendo a miles de compradores y turistas.

(23/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Black Weekend Panamá se ha consolidado como el evento de descuentos más importante del país, atrayendo a miles de compradores y turistas en busca de ofertas. Más allá de las promociones, la logística es el factor que define el éxito de esta temporada, pues garantiza que los productos se muevan de manera eficiente, rápida y segura desde cualquier parte del mundo.

En un entorno donde más del 60% de las compras son productos importados, la logística internacional es tan importante como el descuento mismo. El auge del comercio electrónico ha multiplicado las oportunidades de compra fuera de Panamá, pero también ha evidenciado los desafíos relacionados con los tiempos de entrega, las aduanas y la trazabilidad de los envíos.

DHL Express impulsa la experiencia de compra

DHL Express juega un papel decisivo en esta dinámica. La compañía, con presencia en más de 220 países, ofrece soluciones que simplifican la importación con una única factura y dan la posibilidad de elegir dónde y cuándo recibir un paquete a través de herramientas digitales. Además, su programa GoGreen Plus permite reducir la huella de carbono de los envíos aéreos hasta en un 90%, promoviendo un consumo más responsable y sostenible.

Según datos de la compañía, la edición 2024 del Black Weekend, celebrada en septiembre, registró un crecimiento del 13% en envíos internacionales. Para 2025, la compañía proyecta un incremento cercano al 10% en el volumen de envíos, una proyección que se sustenta en la tendencia de crecimiento de Panamá como punto estratégico de conexión en épocas de alta demanda.

Sandra Miró, Gerente General de DHL Express Panamá, destacó que el Black Weekend ya no es solo una temporada de compras locales, sino un puente hacia el mundo. Subrayó el compromiso de la empresa para que cada cliente, ya sea una empresa o un particular, pueda importar con confianza y recibir sus productos en tiempo y forma, con la flexibilidad que demanda el consumidor moderno.

Consejos para maximizar la experiencia de compra

Para sacar el máximo provecho de esta temporada, los expertos recomiendan a los compradores:

• Planificar con anticipación: Elaborar una lista de necesidades y comparar precios antes del evento para tomar decisiones más acertadas.

• Coordinar envíos internacionales: Realizar las compras con tiempo para evitar saturaciones logísticas y posibles retrasos en aduanas.

• Verificar políticas: Es fundamental conocer los términos de devolución y garantía del proveedor, especialmente para artículos de alto valor.

• Utilizar aplicaciones de rastreo: Herramientas como la app de DHL Express permiten monitorear los envíos en tiempo real y reprogramar entregas.

• Optar por servicios sostenibles: Elegir envíos con menor huella ambiental añade valor a la compra y contribuye a un consumo responsable.

• Entender las políticas regulatorias: Es importante revisar las actualizaciones sobre aranceles y cargos asociados para evitar sorpresas.

Miró agregó que DHL Express ofrece en Panamá una opción específica para la devolución de productos adquiridos en línea en Estados Unidos, lo que proporciona un servicio seguro y competitivo. En definitiva, el Black Weekend en Panamá es más que un evento de descuentos; es un ejercicio de planificación, consumo responsable y conexión global que combina ahorro, eficiencia y sostenibilidad con el respaldo de la logística.