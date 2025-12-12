Finastra Essence optimiza operaciones y agilidad en British Caribbean Bank

British Caribbean Bank adopta Finastra Essence para impulsar su innovación digital

Lake Mary, US.- Finastra, líder global en software para la industria de servicios financieros, anunció la exitosa implementación de su plataforma bancaria central de última generación, Finastra Essence, en el British Caribbean Bank (BCB). Esta institución financiera, con sede en las Islas Turcas y Caicos, busca ofrecer productos innovadores a sus clientes, y la adopción de Essence representa un avance significativo en el acceso a tecnología de nivel empresarial para bancos pequeños. Esto posiciona a BCB para competir e innovar en igualdad de condiciones con instituciones más grandes.

Innovación Acelerada y Flexibilidad Estratégica

Finastra Essence dota al British Caribbean Bank de una funcionalidad integral y enriquecida que facilita el rápido desarrollo de productos y la capacidad de lanzar nuevas vías de comercialización con celeridad. La escalabilidad y flexibilidad inherentes a la plataforma permiten a BCB reaccionar ágilmente ante las cambiantes condiciones del mercado y las necesidades de los clientes, sin incurrir en los costos y tiempos asociados a proyectos de desarrollo extensos.

Esta eficiencia permite al personal de BCB enfocarse en el valor para el cliente, mientras las operaciones se mantienen estratégicas y proactivas. Marcus Moxey, director general de BCB, comentó sobre el impacto de la asociación: “Hemos transformado significativamente nuestras operaciones bancarias básicas. La funcionalidad integral de Essence nos permite crear y ofrecer nuevos productos rápidamente y reaccionar con presteza a los cambios del mercado, desafiando la noción de que el tamaño define la capacidad”.

Eficiencia Operativa y Cumplimiento Normativo Simplificado

El diseño intuitivo y altamente automatizado de Finastra Essence optimiza las operaciones diarias en BCB, reduciendo la necesidad de una formación exhaustiva del personal y simplificando flujos de trabajo complejos.

Adicionalmente, el sistema contribuye a que el banco se anticipe a los cambios normativos, haciendo que el cumplimiento regulatorio sea más eficiente y sencillo. Las avanzadas capacidades de Essence permiten que un número menor de empleados ejecute más tareas, liberando al equipo para concentrarse en la experiencia del cliente, la creación de nuevos productos y las iniciativas de crecimiento estratégico de la institución.

Siobhan Byron, vicepresidenta ejecutiva de Banca Universal en Finastra, destacó que “Finastra Essence se ha diseñado para reinventar la banca. Proporciona a bancos como BCB una base sólida y adaptable que puede evolucionar con las innovaciones del mercado. Esta democratización de la tecnología garantiza que todos los bancos, independientemente de su tamaño, tengan acceso a las herramientas necesarias para innovar, adaptarse, evolucionar y prosperar en un ecosistema financiero en rápida evolución”.