BTP refuerza seguridad en el Puerto de Santos con tecnología de vanguardia vía norma COANA No. 80

Con una inversión estratégica en tecnología de vigilancia, BTP refuerza la seguridad y eficiencia en el Puerto de Santos, destacando como pionero en cumplir con la legislación portuaria y mejorar sus operaciones

(30/Ene/2024 – web) México.- La Brasil Terminal Portuario (BTP), ubicada en el Puerto de Santos, São Paulo, Brasil, ha llevado a cabo una significativa actualización en su sistema de videovigilancia. Esta mejora tiene como objetivo no solo eficientar su sistema de seguridad sino también cumplir con los requisitos de la legislación portuaria vigente, en particular con la Ordenanza COANA No. 80.

La terminal, encargada del control y manejo de carga y contenedores más grande de Brasil, ha adquirido 460 cámaras de alta resolución de la marca Axis. Esta innovación se traduce en una cobertura total de 1.5 millones de TEU anuales y consolida a BTP como un referente en innovación portuaria en Brasil.

Superando Retos Técnicos

La nueva normativa impuso desafíos como mantener la videovigilancia las 24/7 independientemente de las condiciones climáticas y conservar imágenes por 180 días. Para abordar esto, BTP apostó por tecnología sueca, implementando cámaras multidireccionales, térmicas y bispectrales de Axis. Esto permitió mejorar la supervisión de zonas de manipulación de contenedores, controlar buques en operación, detectar intrusiones y examinar áreas operativas y administrativas.

Logrando Eficiencia y Cumplimiento Normativo

Fábio Carvalho, Gerente de Seguridad de BTP, destaca que, aunque la COANA No. 80 no especificaba las mejoras tecnológicas requeridas, la implementación de esta tecnología ha eliminado deficiencias, mejorando significativamente el proyecto y la relación costo-beneficio.

La tecnología implementada ha fortalecido la seguridad de los contenedores, optimizando la gestión de recursos y evitando la construcción de un nuevo Centro de Datos para aumentar la capacidad de almacenamiento de datos.

«Cada tres años renovamos nuestra flota en un 30 por ciento, pero antes de comprar vamos al mercado para ver qué hay disponible en términos de actualizaciones. Esta última transición ha valido mucho la pena, ya que hemos incorporado cámaras con excelentes prestaciones tecnológicas, que nos ayudan en el día a día y aportan más calidad a la gestión de incidencias. En futuras actualizaciones podemos pensar en la estandarización», concluyó Carvalho.