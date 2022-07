Business IT, ganador de Microsoft 2022 Partner of the Year Panamá

(13/Jul/2022 – web) Ciudad de Panamá, Panamá.- Business IT anunció hoy que resultó ganador del Premio al Microsoft Partner of the Year Panamá. La compañía fue honrada entre un campo global de los principales socios de Microsoft por demostrar excelencia en innovación e implementación de soluciones para clientes basadas en la tecnología de Microsoft.

“En Business IT reconocemos las necesidades de nuestros clientes en un momento de acelerada digitalización para la industria, convirtiéndonos en una extensión de su compañía y acompañándolos en todas las etapas de su transformación. Desde la selección de tecnologías de vanguardia hasta un ecosistema integral de soporte 24/7, garantizamos una insuperable experiencia de usuario de punta a punta”, destacó Felix Beitia, Country Manager de Business IT Panamá. “Desde soluciones de comunicación y seguimiento de proyectos hasta tecnologías de migración a la nube en tiempo récord, tenemos el talento humano y la visión estratégica necesarias para respaldar las operaciones de nuestros clientes en cada segmento de su negocio”.

Los Microsoft Partner of the Year Awards reconocen a los socios de Microsoft que han desarrollado y entregado aplicaciones, servicios y dispositivos sobresalientes basados en la tecnología de Microsoft durante el año pasado. Los premios se clasificaron en varias categorías, con compañías elegidas entre un conjunto de más de 3 mil 900 nominaciones presentadas, de más de 100 países de todo el mundo. Business IT fue reconocido por proporcionar soluciones y servicios destacados en Panamá.

«Me siento honrado de anunciar los ganadores y finalistas de los Microsoft Partner of the Year Award 2022», dijo Nick Parker, vicepresidente corporativo de Global Partner Solutions en Microsoft. «Estos socios se destacaron entre el excepcional grupo de nominados y estoy continuamente impresionado por el innovador uso que hacen de las tecnologías de Microsoft Cloud y el impacto para sus clientes».

Los Microsoft Partner of the Year Award se anuncian anualmente antes Microsoft Inspire, la conferencia global de socios de la compañía, que este año tendrá lugar del 19 al 20 de julio.

Para más detalles sobre los premios 2022, ingrese en el blog de Microsoft Partner Network: https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-the-2022-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists/.

La lista completa de categorías, ganadores y finalistas se puede encontrarla aquí: https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Vía Star5