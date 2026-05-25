Campaña Prepárate como Ronaldo traduce la nutrición deportiva para el consumidor global

• La iniciativa global busca convertir las estrategias de nutrición y rendimiento de los atletas de élite en orientaciones prácticas para la vida cotidiana de las personas.

• Preparación: Consiste en aprender cómo preparar adecuadamente el cuerpo con una nutrición equilibrada e hidratación para afrontar la jornada diaria.

• Rendimiento: Descubrir estrategias orientadas a mantener los niveles de energía y el enfoque durante el trabajo y las actividades físicas del día a día.

• Recuperación: Entender los mecanismos idóneos para restaurar la fuerza de manera eficiente y brindar apoyo a la recuperación muscular.

• Persistencia: Desarrollar la consistencia necesaria para establecer una base sólida de bienestar orientada al largo plazo.

Una alianza impulsada por el rendimiento

Herbalife, que ofrece el batido de proteína número uno del mundo y se posiciona como la marca líder en nutrición para el bienestar y estilo de vida activo, es la opción elegida por más de 120 atletas y equipos profesionales en más de 35 disciplinas deportivas. En el ámbito del fútbol, la compañía respalda más de 20 patrocinios globales, incluyendo deportistas y planteles masculinos y femeninos, además de programas para el desarrollo juvenil. Esta presencia sectorial se complementa con una relación de más de dos décadas con el club LA Galaxy, representando el patrocinio de camiseta más longevo en la historia de la Major League Soccer. A nivel de Centro y Sudamérica, el portafolio abarca el patrocinio de 17 deportistas, 4 embajadores de marca, una liga nacional, 2 equipos de fútbol y 4 instalaciones deportivas, con participación directa en 18 competencias de 13 disciplinas en la región.

La relación contractual con Cristiano Ronaldo inició en el año 2013, apoyando sus entrenamientos y procesos de recuperación con productos como el Batido Nutricional Fórmula 1 y el suplemento de hidratación Herbalife24® CR7 Drive, diseñado conjuntamente para responder a las exigencias competitivas de élite. La alianza comercial ha evolucionado hacia la nutrición personalizada a través de la inversión del futbolista en la plataforma digital Pro2col™ de Herbalife y la adquisición de la firma Bioniq por parte de la empresa de bienestar.

El propio Cristiano Ronaldo afirmó en tercera persona que la disciplina en la nutrición constituye una parte fundamental de su éxito dentro y fuera de los campos de juego. El deportista manifestó su confianza en el poder de una nutrición consistente y estructurada, explicando que esta campaña busca compartir dichos principios para que los consumidores mejoren su rendimiento diario y alcancen su mejor versión física.

Activación y distribución internacional

La campaña se desarrolla mediante una estrategia de activación global integrada que abarca diferentes canales de contacto, tales como experiencias inmersivas para los aficionados en escenarios deportivos, contenidos especializados en plataformas digitales y redes sociales con opiniones de expertos, además de un portal web interactivo de acceso continuo.

Los más de dos millones de distribuidores independientes que integran la red de Herbalife operan como el canal fundamental de esta iniciativa, encargándose de trasladar los conceptos a las comunidades locales para ayudar a los clientes a incorporar la estructura de las cuatro etapas en sus rutinas habituales. Como parte de las acciones promocionales, se introducirá un batido especial inspirado en el futbolista, elaborado a partir de los productos que utiliza el propio Cristiano Ronaldo en su régimen nutricional cotidiano.

Para conocer más sobre Herbalife y explorar el espacio digital Prepárate como Ronaldo, visite: www.fuellikeronaldo.com

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