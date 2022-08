Campaña Stand UP se toma el Casco Antiguo y expande su mensaje en Latinoamérica en contra del acoso callejero

(26/Ago/2022 – web) Panamá.- Durante el mes de agosto, el Grupo L’Oréal, junto a su marca insigne L’Oréal Paris, se unen en Panamá y Latinoamérica con aliados a la Campaña STAND UP para luchar en contra el acoso callejero. El Stand Up Day tomó algunos de los espacios más emblemáticos de las principales ciudades en Latinoamérica, para promover y concientizar a la ciudadanía sobre el acoso callejero. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, así como Panamá, son parte de esta iniciativa que busca contribuir a una sociedad más segura.

En marzo de 2020, L’Oréal Paris lanzó su programa Stand Up “Contra el Acoso Callejero” en colaboración con la ONG internacional Right To Be (antes Hollaback!), en medio de una situación global de pandemia, logró replicar el mensaje en más de 30 países y tiene como objetivo capacitar a 1,5 millones de personas al 2025, sobre cómo ayudar, prevenir y detener situaciones de acoso interviniendo de manera segura cuando son víctimas o testigos de situaciones en espacios públicos, gracias a los entrenamientos con la metodología de las 5D: Distraer, Delegar, Documentar, Dar asistencia y Dirigirse al acosador.

De acuerdo con la encuesta internacional llevada a cabo entre L’Oréal Paris e IPSOS en 2021, el 80% de las mujeres han sufrido acoso sexual en espacios públicos. Sin embargo, dentro de ese porcentaje, solo el 25% reportó que alguien le ofreció ayuda. Por resultados como estos es que L’Oréal continúa movilizando a tomadores de decisión, a la opinión pública y a agentes de cambio a sumar esfuerzos para generar un movimiento empoderado que minimice o ponga fin al acoso sexual callejero.

En Panamá, la campaña se puso en marcha desde el mes abril y ha logrado captar la atención con su mensaje firme y alto a aliados como Fundación para la Equidad de Género (FUNDAGENERO), Fundación Espacios Creativos, Asociación de Disciplina Positiva, Fundación Huellas, Fundación Convive, Mujeres Más Panamá, Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Ministerio de Desarrollo Soial (MIDES), Clubes Cívicos, Oficina del Casco Antiguo y el respaldo del Ministerio de Cultura.

A esta iniciativa se han sumado personalidades internacionales como Céline Dion, Helen Mirren, Eva Longoria, Katherine Langford, Cindy Bruna, Camila Cabello, Andie McDowell, Jaha Dukureh, Jane Fonda y Renata Notni y en Panamá, Marisol Guizado, Maritere Lee, Carolin Carson, Haydeé Méndez Illueca, Carolina Brid, Andrea Batista, entre otras, quienes han compartido en sus historias el repudio al acoso callejero para hacer la diferencia en nuestra sociedad y de qué manera les ha ayudado la metodología 5D para proteger la autoestima de las mujeres que transitan por nuestras calles.

La iluminación cubre uno de los sitios más emblemáticos de la historia panameña, El Obelisco del Conjunto Monumental de Patrimonio Histórico en el Casco Antiguo, que fuese construido en el siglo XIX, bajo la administración del presidente Belisario Porras, quién ordenó la construcción de un conjunto monumental que honrara a Francia y la obra del canal. Aunque la obra del canal no fue culminada por los franceses se estableció en su honor. La intención de construir una vía interoceánica fue luego retomada por los Estados Unidos e inaugurada el 15 de agosto 1914. Rememorando durante este mes hitos importantes en la nación istmeña.

Para Alberto Rincón, director de Centroamérica y Región Andina de Grupo L’Oreal: “Es grato pertenecer a una compañía que durante más de cinco décadas ha sido activa en su dedicación por derribar barreras, ya que bajo nuestro propósito de crear la belleza que mueve al mundo, esta tiene una visión inclusiva, que permita el empoderamiento de las personas en respeto e igualdad en una sociedad pacífica”.

En Centroamérica L’0real Paris junto a la Fundación Ayudas en Acción, trabajan arduamente en la capacitación bajo la metodología 5D’ y ha instruido a un porcentaje importante de personas, quienes se encuentran documentadas y posibilitadas para actuar de modo seguro, cuando sean víctimas o testigos de acoso en los distintos espacios públicos.

La encuesta de IPSOS revela el efecto positivo del programa de formación Stand Up “Contra el Acoso Callejero” en la vida cotidiana de las personas:

– Nueve de cada 10 beneficiarios de Stand Up están convencidos de que podrían hacer al menos una cosa para combatir el acoso callejero si lo presenciaran (frente al 67% de la población general).

– Después de recibir formación, las personas que experimentaron acoso callejero tienden a sentirse: menos vulnerables (19%), menos asustadas (20%), menos incómodas (46%) y menos ansiosas (25%) que cuando experimentaron una situación de este tipo antes de recibir la formación.

Para conocer la campaña y obtener otros datos, puede acceder a través de la página web https://www.standup-international.com/es/es/ y en redes sociales utilizando los hashtags #WeStandUp y #DFrenteAlAcosoCallejero.

Vía GDelsa