Cáncer de mama: W Panamá lanza Pink October para fomentar la prevención y el autocuidado

W Panamá se tiñe de rosa para crear conciencia sobre el cáncer de mama

• Durante todo el mes de octubre, el W Panamá transformará sus espacios y su oferta culinaria, incluyendo una «Supreme Pink Suite», para promover el progreso y el cambio positivo en la lucha contra el cáncer de mama.

• Bajo el lema «Empoderadas en cada Tono de Rosa», el W Panamá dio inicio a su campaña de octubre, enfocada en la prevención del cáncer de mama, con un cóctel que contó con expertos como el Dr. Roberto García Castillo.

(07/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El W Panamá se suma al Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama tiñendo sus espacios de rosa con una serie de experiencias que combinan estilo, actitud y compromiso social. Bajo la iniciativa «Pink October by W Panama», el hotel busca inspirar, empoderar y conectar a huéspedes, visitantes y a la comunidad local para impulsar el progreso a través de la prevención y el cambio positivo.

Durante todo octubre, el hotel transformará sus áreas con intervenciones visuales temáticas, coctelería especial y diversas actividades, reflejando el espíritu audaz y vanguardista de la marca, mientras se enfatiza la importancia de la detección temprana del cáncer y el autocuidado.

Yovana Segarra, gerente general de W Panamá, señaló que la iniciativa es una forma de alinear la actitud vibrante de la marca con un mensaje vital: «La prevención es poder. Queremos que cada experiencia en W Panamá sea un recordatorio de que el amor propio es el primer paso para todo lo demás. Hazlo por ti, cuida de ti”.

Experiencias de moda y conciencia

La iniciativa fue inaugurada con un cóctel de lanzamiento que congregó a 25 invitados especiales bajo el lema: «Empoderadas en cada Tono de Rosa, Hablemos del Cáncer». La velada tuvo como ponentes al Dr. Roberto García Castillo y a la reconocida comunicadora Marisela Moreno, quienes informaron y sensibilizaron a los asistentes sobre la necesidad de convertirse en agentes de cambio.

Para celebrar la vida y el poder del autocuidado, el W Panamá presenta diversas experiencias singulares:

Supreme Pink Suite

Se trata de una habitación completamente transformada en homenaje al diseño audaz y al propósito de la campaña. La Supreme Pink Suite ofrece una experiencia sensorial que celebra la vida y la fuerza, incluyendo textiles en tonos rosados, como batas suaves, toallas premium y un edredón sofisticado. Además, los huéspedes reciben una Pink Amenity, un set especial con productos seleccionados para consentir y recordar que el autocuidado es esencial.

Propuesta culinaria en Moró

El restaurante Moró también se une a «Pink October» con una oferta gastronómica curada que celebra la vida y el compromiso con el bienestar. Entre las creaciones se destaca la «Rose Burger», un plato que simboliza la solidaridad y el sabor en la lucha contra el cáncer.

Adicionalmente, se ofrece una cena Pink de tres tiempos donde el rosa es protagonista. Los platos incluyen un tiradito de atún con leche de tigre de flor de Jamaica y toronja, ñoquis de otoe en crema de betabel con mero a baja temperatura, y un delicado semifreddo de queso mascarpone y granada. Para acompañar esta propuesta, se ofrece el cóctel temático “Girl Do It For You”, una mezcla vibrante que invita a brindar por el amor propio y la importancia de la prevención.