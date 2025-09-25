La Universidad Tecnológica de Panamá celebra los 60 años de las calculadoras CASIO

CASIO: la marca japonesa con seis décadas de historia en tecnología y educación

• CASIO celebró el 60 aniversario de sus calculadoras en la Universidad Tecnológica de Panamá, reafirmando su liderazgo en la educación y la tecnología.

(24/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La marca japonesa CASIO celebró su 60.º aniversario con la Ceremonia de Conmemoración de los 60 años de las calculadoras CASIO en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). El evento reunió a autoridades, embajadores, académicos y estudiantes para destacar la vigencia e importancia de la marca en el ámbito educativo y tecnológico.

Un legado de innovación y tradición

Durante seis décadas, las calculadoras de la compañía japonesa han sido una herramienta clave en la vida de millones de estudiantes y profesionales. El camino de innovación de la marca inició en 1957, cuando los hermanos Kashio fundaron CASIO Computer Co., Ltd. y desarrollaron la “14-A”, la primera calculadora compacta completamente eléctrica. Posteriormente, en 1965, lanzaron la «001», la primera calculadora electrónica de escritorio con funciones de memoria.

A lo largo de los años, el portafolio de la compañía ha evolucionado hasta ofrecer una amplia línea de productos que satisfacen diversas necesidades, desde modelos de primera calidad y ergonómicos, hasta versiones especializadas, como las científicas, indispensables en la enseñanza de matemáticas e ingeniería.

Una visión hacia el futuro

La celebración contó con la presencia de figuras destacadas como el embajador de Japón, el embajador de Italia y la ministra de Educación de Panamá, quienes resaltaron la importancia del legado de CASIO en la región.

Kelly Marimon, Gerente de Marketing de Casio de Kenex Trading, su distribuidor, afirmó que «llegar a los 60 años significa honrar nuestra tradición de calidad japonesa, pero también proyectarnos hacia el futuro con una visión moderna y esencial». Añadió que las calculadoras seguirán siendo aliadas indispensables en la educación y en la vida profesional, pues representan confianza e innovación. La conmemoración de estos 60 años no solo celebra una historia de contribución y creatividad, sino que también marca el inicio de nuevas oportunidades para seguir transformando la forma en que el mundo resuelve, aprende y crea.