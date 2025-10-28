La inversión española en Latinoamérica se triplica desde 2007 y alcanza un máximo histórico, según CEAPI

CEAPI desmiente la «retirada»: La inversión española en América Latina muestra una tendencia ascendente

• Un estudio de CEAPI, presentado en Madrid, revela que el volumen de la inversión española en América Latina se ha triplicado en los últimos 16 años, alcanzando los 245.216 millones de euros en 2023.

(28/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- La inversión española en América Latina ha alcanzado un máximo histórico, triplicando su volumen desde 2007, según revela el estudio Evolución reciente de las inversiones españolas en América Latina. El informe fue elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y presentado en un acto en Madrid.

El documento, desarrollado por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y liderado por la catedrática Isabel Álvarez, desmiente la percepción de una retirada masiva de las empresas españolas de la región.

“Nos enfrentamos a una imagen distorsionada. La retirada de algunas grandes compañías españolas de la región responde principalmente a razones estratégicas, orientadas a concentrar sus esfuerzos en la Unión Europea”, señaló Núria Vilanova, presidenta de CEAPI. Vilanova afirmó que, a largo plazo, las grandes empresas mantendrán su interés por un mercado que conocen y en el que España conserva una presencia sólida y una relación de confianza.

El catedrático Isabel Álvarez destacó que, “más allá de la evolución de sectores concretos que tienen sus propias dinámicas, la posición inversora de España muestra una trayectoria de crecimiento constante, en especial en los últimos años”.

Crecimiento Histórico de la Inversión Española

El estudio de CEAPI demuestra categóricamente que no existe una tendencia de desinversión ni una «retirada generalizada». Por el contrario, la Inversión Extranjera Directa (IED) de origen español en Latinoamérica ha seguido una trayectoria ascendente y consolidada tras la pandemia.

• Triplicación del Volumen: El volumen de la IED española en la región se triplicó en los últimos 16 años, pasando de 82.000 millones de euros en 2007 a 245.216 millones en 2023, marcando un máximo histórico.

• Aumento de Empresas: El número de empresas latinoamericanas con capital español mayoritario se multiplicó por cuatro en la última década, pasando de 2.330 en 2014 a 10.811 en 2024.

• Balance en 2024: Los datos son contundentes: “En 2024, 2.100 empresas españolas realizaron inversiones en América Latina, mientras que solo 500 desinvirtieron”; es decir, por cada empresa que desinvierte, cuatro realizan nuevas inversiones.

Principales Destinos de la IED

El informe de CEAPI subraya que cinco países controlan el 85% de la inversión española en América Latina: México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile.

La distribución actual de la IED española en la región es:

• México: 28,9%

• Brasil: 21,8%

• Argentina: 19,4%

• Chile: 9,5%

• Colombia: 5,8%

En el análisis de los últimos 16 años, la posición inversora de España se ha triplicado en México, Argentina y Colombia; se ha duplicado en Brasil y Chile; y casi se ha cuadruplicado en el resto de los países latinoamericanos.

El estudio concluye que, a pesar de las oscilaciones, la inversión productiva española muestra signos de recuperación y crecimiento sostenido desde 2020, especialmente en países como México, Colombia y Perú.

Pie de foto: (De izq. a dcha.) Isabel Álvarez y Núria Vilanova en la presentación del estudio ‘Evolución reciente de las inversiones españolas en América Latina’