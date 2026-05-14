Celin Zorrilla es designado Socio Director General de KPMG México

La Asamblea de Socios de KPMG México eligió a Celin Zorrilla para liderar la firma a partir del 1 de octubre de 2026, sucediendo a Víctor Esquivel tras una gestión de diez años.
KPMG México anuncia a Celin Zorrilla como nuevo Socio Director General
• Con más de 35 años de trayectoria en la organización, el nuevo Socio Director General impulsará una estrategia centrada en la innovación, inteligencia artificial y excelencia operativa.
(14/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La Asamblea de Socios de KPMG México ha designado a Celin Zorrilla como su nuevo Socio Director General, cargo que asumirá formalmente el 1 de octubre de 2026. Esta designación marca el inicio del proceso de sucesión de Víctor Esquivel, quien concluirá su periodo estatutario de una década al frente de la organización, coincidiendo con el 80 aniversario de la firma en el país ofreciendo servicios de Auditoría, Impuestos, Legal y Asesoría.
Perfil y visión estratégica del nuevo liderazgo
Celin Zorrilla posee una trayectoria de más de 35 años dentro de la firma. Actualmente se desempeña como Socio Líder de Auditoría de KPMG México, Líder de Auditoría del Clúster de Centroamérica y es integrante del Comité de Gestión de la institución. En su nueva función como Socio Director General, Zorrilla planea ejecutar una visión para los próximos cinco años orientada a la evolución estratégica, el crecimiento y la integración de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para fortalecer la excelencia operativa y el desarrollo del talento.
El Socio Director General electo manifestó que es un honor y un privilegio haber sido elegido por las socias y socios, agradeciendo la confianza depositada para liderar la firma en un entorno dinámico. Su gestión buscará consolidar la institucionalidad y responder a los desafíos de crecimiento del mercado mexicano mediante una administración integral.
Resultados de la gestión de Víctor Esquivel
Víctor Esquivel finalizará su mandato el 30 de septiembre de 2026 tras dos periodos de cinco años. Durante su gestión, la firma se distinguió por una transformación basada en la innovación y la sustentabilidad. Entre sus aportes destacados se encuentran el fortalecimiento de los servicios de ciberseguridad, el posicionamiento en asesoría fiscal y legal, y el lanzamiento de KPMG Ignition México y Centroamérica, que representó una inversión significativa en herramientas de innovación y herramientas de inteligencia artificial.
Esquivel, quien también formó parte del Global Board de KPMG, continuará colaborando con la organización aportando su experiencia para asegurar una transición fluida. El ejecutivo expresó su satisfacción por dejar un legado fundamentado en la integridad y destacó que el nombramiento de Celin Zorrilla refuerza el cumplimiento de la estrategia corporativa de largo plazo.
Evolución hacia el 80 aniversario
Este cambio en el liderazgo ejecutivo representa un paso clave en la evolución de KPMG México. La firma reafirma su compromiso con la responsabilidad corporativa y el crecimiento sostenible de sus clientes y colaboradores, manteniendo los estándares éticos y de calidad que han caracterizado sus ocho décadas de presencia en el mercado nacional.
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