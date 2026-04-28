Centro Aquila lanza temporada de formación 2026 para fortalecer la industria de cruceros

• 7 de mayo – Personas: Esta sesión abordará la inclusión como una ventaja competitiva. Se explorarán acciones prácticas para fortalecer la diversidad, equidad e inclusión, buscando mejorar la satisfacción de los huéspedes y el rendimiento del negocio en los destinos.

• 14 de mayo – Planeta: Enfocada en la preparación para el futuro, esta jornada destacará estrategias medioambientales y de sostenibilidad. El objetivo es alinear los destinos con los estándares globales de protección de recursos naturales que exigen las líneas de cruceros.

• 21 de mayo – Ganancias: El cierre del ciclo se centrará en la optimización de ingresos por cada escala. Se analizarán cambios estratégicos en precios y toma de decisiones basada en datos para elevar la rentabilidad en cada visita de barco.

Desarrollo profesional y certificación

La temporada de formación es una pieza clave en la colaboración continua entre Aquila y la FCCA. El programa está diseñado para beneficiar a diversos actores del sector, incluyendo autoridades portuarias, funcionarios de turismo y operadores turísticos. Aquellos participantes que completen la totalidad de las tres sesiones recibirán un certificado de finalización otorgado por Aquila, validando sus conocimientos en la gestión estratégica de destinos.

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