Centro Aquila lanza temporada de formación 2026 para fortalecer la industria de cruceros

El Centro Aquila para la Excelencia en Cruceros inicia su serie anual de seminarios gratuitos para miembros de la FCCA, enfocados en inclusión, medio ambiente y optimización de ingresos.
Estrategias de sostenibilidad y rentabilidad centran la formación de la industria de cruceros 2026
• Basada en el modelo de triple resultado, la formación «Training Wave Season» busca preparar a los destinos y operadores para los retos actuales de la industria de cruceros global.
(27/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) New Brunswick, Canadá.- El Aquila Center for Cruise Excellence, socio oficial de capacitación de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), ha presentado el lanzamiento de su Aquila Training Wave Season para el año 2026. Esta iniciativa, que alcanza su tercer año de ejecución, consiste en una serie de capacitaciones dinámicas orientadas a fortalecer la ventaja competitiva de los miembros de la organización y maximizar las oportunidades dentro de la industria de cruceros actual.
La serie formativa de 2026 se ofrecerá de forma gratuita y consta de tres seminarios web interactivos. Estas sesiones han sido desarrolladas en el Laboratorio Vivo de Aquila bajo el marco del «triple resultado»: Personas, Planeta y Beneficios, integrando la experiencia práctica con las tendencias globales que demandan los servicios portuarios y turísticos modernos.
Cronograma y ejes temáticos del programa
Bajo el título “De las escalas de barcos al impacto estratégico: las 3 P aplicadas al éxito de los cruceros”, el programa se desarrollará durante tres miércoles consecutivos en el mes de mayo:
• 7 de mayo – Personas: Esta sesión abordará la inclusión como una ventaja competitiva. Se explorarán acciones prácticas para fortalecer la diversidad, equidad e inclusión, buscando mejorar la satisfacción de los huéspedes y el rendimiento del negocio en los destinos.
• 14 de mayo – Planeta: Enfocada en la preparación para el futuro, esta jornada destacará estrategias medioambientales y de sostenibilidad. El objetivo es alinear los destinos con los estándares globales de protección de recursos naturales que exigen las líneas de cruceros.
• 21 de mayo – Ganancias: El cierre del ciclo se centrará en la optimización de ingresos por cada escala. Se analizarán cambios estratégicos en precios y toma de decisiones basada en datos para elevar la rentabilidad en cada visita de barco.
Desarrollo profesional y certificación
La temporada de formación es una pieza clave en la colaboración continua entre Aquila y la FCCA. El programa está diseñado para beneficiar a diversos actores del sector, incluyendo autoridades portuarias, funcionarios de turismo y operadores turísticos. Aquellos participantes que completen la totalidad de las tres sesiones recibirán un certificado de finalización otorgado por Aquila, validando sus conocimientos en la gestión estratégica de destinos.
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