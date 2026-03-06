Seminario Regional Cultivando Energía 2026 impulsará el uso de Bioetanol en la región

Centroamérica avanza hacia la implementación del Bioetanol en el sector energético

• Autoridades y sectores industriales de la región se reunirán en Guatemala para definir estrategias sobre programas de mezcla de etanol con gasolina y marcos regulatorios.

(06/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La región centroamericana se prepara para dar pasos significativos en su matriz energética con la celebración del Seminario Regional Cultivando Energía 2026, enfocado en la implementación del Bioetanol. El evento, organizado por el U.S. Grains & BioProducts Council, se llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo en la Ciudad de Guatemala, reuniendo a autoridades gubernamentales, reguladores, refinerías y productores de biocombustibles.

El encuentro contará con la participación de delegaciones de Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Chile, Ecuador y México, además de representantes de Estados Unidos. Durante las jornadas, los especialistas abordarán temas críticos como los marcos regulatorios, mandatos de mezcla, impacto ambiental y la reducción de gases de efecto invernadero. Asimismo, se discutirán aspectos de logística de distribución y la construcción de consensos entre los sectores público y privado para garantizar la estabilidad en la cadena de suministro.

En representación de Panamá, participarán directivos de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (AZUCALPA). Los representantes panameños utilizarán este foro de alto nivel para profundizar en los aspectos operativos y técnicos vinculados al Programa Nacional de Biocombustibles y Bioenergía. Este programa tiene especial relevancia actual, ya que se encuentra próximo a ser discutido en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.

La participación panameña en este seminario reafirma el compromiso del sector agroindustrial con una transición energética responsable. Según destaca AZUCALPA, el impulso del Bioetanol combina la seguridad energética con la sostenibilidad ambiental y la generación de empleo en áreas rurales. El seminario busca, en última instancia, establecer estándares técnicos homogéneos y hojas de ruta adaptadas a las realidades locales para facilitar el diseño efectivo de los programas de mezcla en toda la región.

