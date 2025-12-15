La clave de la resiliencia: Centroamérica necesita microrredes frente a mercados y clima extremos

De la matriz renovable a la operación continua: ¿Por qué Centroamérica debe adoptar microrredes ?

• Ante el aumento de desastres naturales que causan pérdidas económicas de miles de millones de dólares, las microrredes surgen como la solución para asegurar la continuidad de servicios críticos y procesos productivos en Centroamérica.

(15/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos como olas de calor, inundaciones y tormentas eléctricas extremas está impactando la operación de las redes de suministro, interrumpiendo servicios básicos y generando pérdidas significativas en las economías de comunidades y empresas. En Centroamérica, la necesidad de infraestructuras críticas más resilientes ha puesto a las microrredes en el centro de la discusión sobre la continuidad energética.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, entre 2005 y 2014, los desastres naturales en Centroamérica generaron pérdidas por unos US$ 5.800 millones. Más recientemente, en 2022, los daños en América Latina y el Caribe ascendieron a US$ 9.000 millones, una cifra que subraya la vulnerabilidad de la infraestructura y el costo de la falta de preparación energética. Por ello, proteger la energía que mantiene activos los servicios esenciales como salud, agua potable, telecomunicaciones y procesos productivos clave es una prioridad para la región.

La Ventaja de la Matriz Renovable y el Desafío de la Continuidad

Centroamérica posee una matriz eléctrica con una alta participación de fuentes renovables. El Ente Operador Regional proyecta que más del 80% de la demanda eléctrica será cubierta por estas fuentes en los próximos años, con la hidroelectricidad como base y un aporte creciente de solar, eólica, geotermia y biomasa. En este contexto, el principal reto ya no es solo generar energía, sino asegurar que esta llegue de manera continua cuando la demanda es máxima o cuando un evento extremo afecta la red principal. Las microrredes ofrecen una herramienta concreta para proteger el suministro esencial y acelerar la recuperación.

¿Cómo Funciona una Microrred?

Una microrred se define como una «minired eléctrica» localizada. Bajo condiciones normales, opera conectada a la red nacional. Sin embargo, ante una falla o un evento climático extremo, tiene la capacidad de «aislarse» y continuar suministrando energía a las cargas críticas de manera autónoma, funcionando como una segunda línea de defensa para la continuidad operacional.

Una microrred combina cuatro elementos fundamentales:

• Generación Cercana: Fuentes de generación distribuidas, como paneles solares instalados en techos o pequeñas turbinas eólicas.

• Almacenamiento: Baterías que guardan la energía generada para ser utilizada en los momentos de mayor necesidad o durante interrupciones.

• Control Inteligente: Sistemas que gestionan y priorizan el suministro energético en tiempo real, decidiendo la fuente y el destino de la electricidad.

• Cargas Esenciales: Equipos críticos que deben mantenerse operativos, como cámaras de frío, servidores, equipos médicos, sistemas de bombeo o iluminación de seguridad.

«Cuando hablamos de microrredes hablamos de proteger al mismo tiempo a las personas y a los negocios», afirmó Lady Campos, gerente de Nuevos Negocios de Schneider Electric para Centroamérica. La especialista destacó que el objetivo es garantizar que un centro de salud o un minisúper sigan operando, evitando pérdidas de productos y manteniendo la continuidad empresarial.

Resiliencia y Descarbonización

Este enfoque resulta vital para sectores que no pueden permitirse interrupciones, tales como agroindustrias, plantas de alimentos (por la cadena de frío), hoteles, hospitales, parques industriales, centros logísticos y de datos, acueductos y comités de emergencia. Una microrred les permite mantener en marcha sus procesos clave durante un corte, reducir pérdidas y aumentar la certeza para sus clientes y proveedores.

Además de la resiliencia, las microrredes contribuyen a las metas de descarbonización. Al sustituir la energía de respaldo basada en diésel o combustibles fósiles por generación renovable local combinada con almacenamiento en baterías, se reduce la huella de carbono operacional. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) respaldan la expansión de energías renovables distribuidas como una vía efectiva para reducir las emisiones del sector eléctrico.

«Centroamérica ya dio un paso importante con una matriz eléctrica muy renovable, pero eso no basta si un apagón sigue dejando a la gente sin agua o sin salud», reiteró Campos. El cambio hacia las microrredes permite pasar de la reacción a la planificación, asegurando la operación de servicios esenciales y dando a las organizaciones mayor control sobre su funcionamiento en momentos de prueba para la red.

Caso de Éxito Regional en Costa Rica

Un ejemplo concreto de la implementación de microrredes en Centroamérica se encuentra en el edificio Benjamín Núñez del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en Costa Rica. El proyecto, desarrollado por la empresa CFS con soporte tecnológico de Schneider Electric, buscó modernizar la gestión energética del ministerio.

En el MTSS, la microrred inteligente combina paneles solares en los techos, una turbina eólica, cargadores para vehículos eléctricos, baterías de almacenamiento y un controlador que administra el sistema en tiempo real. Se estima que el sistema generará ahorros superiores al 25% en la facturación eléctrica (cerca de USD2.500 mensuales), recuperando la inversión en un plazo estimado de 2 a 3 años y reduciendo aproximadamente 2,5 toneladas de emisiones de carbono (CO₂) por mes. Este proyecto, que eleva el estándar de gestión energética en la administración pública, es parte del programa global Impact Maker de Schneider Electric.