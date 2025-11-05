Certificación FIPS 140-2: El nuevo estándar global que garantiza la seguridad de dispositivos y datos

Luis Bonilla de Axis Communications explica por qué la Certificación FIPS 140-2 es clave para las conexiones seguras

• La última actualización de un reconocido sistema operativo de seguridad incorpora un módulo criptográfico certificado con la Certificación FIPS 140-2 Nivel 1, elevando la protección de datos en dispositivos conectados a nivel global.

(05/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- En un mundo donde las amenazas cibernéticas evolucionan con rapidez, contar con sistemas capaces de anticiparse a los riesgos es fundamental para la protección de la información. La última actualización de un reconocido sistema operativo de seguridad marca un paso decisivo al incorporar un módulo criptográfico con Certificación FIPS 140-2, elevando la protección de millones de dispositivos conectados.

Un Estándar de Ciberseguridad de Nivel Mundial

El nuevo software, validado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) bajo la Certificación FIPS 140-2 Nivel 1, garantiza que solo se utilicen algoritmos criptográficos aprobados de alta seguridad.

Esta mejora fundamental asegura una protección más sólida en protocolos de conexión esenciales, incluyendo HTTPS, MACsec y TLS. De esta manera, se mantiene la integridad y confidencialidad de los datos sensibles que circulan en redes corporativas y gubernamentales.

Las normas FIPS 140 son consideradas el referente global en materia de ciberseguridad, ya que establecen niveles de protección que van desde los requerimientos básicos hasta entornos de misión crítica. Este estándar es adoptado tanto por agencias públicas como por empresas privadas que buscan garantizar la integridad de sus operaciones digitales.

Seguridad Sin Necesidad de Nueva Tecnología

El sistema está diseñado para una amplia gama de dispositivos conectados, abarcando desde cámaras y sistemas de acceso hasta intercomunicadores y altavoces inteligentes. Un punto clave es que esta mejora permite que las organizaciones actualicen sus equipos sin incurrir en costos adicionales.

De este modo, la seguridad avanzada no depende de la adquisición de nueva tecnología, sino de aprovechar la infraestructura existente con herramientas listas para el futuro.

Más allá de ser una simple actualización técnica, este avance representa un compromiso continuo con la seguridad a largo plazo. Al integrar módulos criptográficos certificados y ofrecer mejoras constantes en su sistema operativo, esta iniciativa reafirma la importancia de proteger cada etapa del ciclo de vida de los dispositivos conectados, fortaleciendo la defensa digital frente a los desafíos del mañana.