La certificación V-Label LATAM gana protagonismo tras la salida de PETA en la región

La salida de PETA de la región abre espacio a la certificación V-Label LATAM

• El 68% de los consumidores chilenos y el 70% de los mexicanos buscan productos con certificación vegana o cruelty free, lo que impulsa la necesidad de sellos confiables como V-Label.

(22/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El reciente anuncio de PETA de restringir su programa “Beauty Without Bunnies” a Estados Unidos, Canadá, Alemania e India ha dejado a más de 180 marcas latinoamericanas sin su respaldo, generando incertidumbre en el mercado. Ante este nuevo escenario, la certificación V-Label LATAM se posiciona como el referente oficial más completo, garantizando no solo que los productos no sean probados en animales, sino también la ausencia de ingredientes de origen animal en su composición.

Una oportunidad para el mercado latinoamericano

La decisión de PETA se presenta como un momento crucial para la región, que demanda sellos transparentes y reconocidos internacionalmente. Según Ignacia Uribe, CEO de V-Label LATAM, el sello responde a esta necesidad al certificar rigurosamente que los productos están libres de insumos animales y de pruebas en animales, brindando así certeza tanto a las marcas como a los consumidores y fomentando un mercado más ético.

Las estimaciones de mercado señalan que más de 180 marcas latinoamericanas perderán su certificación tras la salida de PETA. La industria cosmética de la región se proyecta a alcanzar ingresos superiores a los US$48 mil millones para 2025, lo que subraya la importancia de atender la creciente demanda por un consumo ético.

Un estudio realizado por IPSOS y la Fundación Veg en Chile demostró que el 93% de los consumidores consideran fundamental contar con una certificación oficial visible en los envases de los productos veganos. Asimismo, más del 68% de los chilenos y el 70% de los mexicanos declaran buscar este tipo de sellos antes de realizar una compra.

La importancia de certificar productos veganos

La certificación no solo respalda a las marcas, sino que también construye un puente de confianza con los consumidores. En un mercado que valora cada vez más la transparencia, contar con un sello internacional como V-Label permite a las empresas diferenciarse de la competencia, acceder a nuevos mercados y demostrar un compromiso genuino con la sostenibilidad y la protección animal.