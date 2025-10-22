Jóvenes universitarios pueden postular a las Pasantías Young Talent 2026 de Cervecería Nacional

Cervecería Nacional lanza convocatoria para las Pasantías Young Talent 2026

• El programa de Pasantías Young Talent 2026 de Cervecería Nacional ofrece una experiencia de crecimiento profesional en la que los jóvenes seleccionados liderarán proyectos de impacto con el apoyo de líderes de la empresa.

(22/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Cervecería Nacional, la empresa de bebidas más grande del país y parte del grupo AB InBev, anunció la apertura de su convocatoria para el Programa de Pasantías Young Talent 2026. Esta iniciativa está dirigida a jóvenes universitarios activos que buscan una primera experiencia laboral significativa, alineándose con el compromiso de la compañía de impulsar y desarrollar el talento local.

Un Programa de Seis Meses para Liderar Proyectos

El programa Pasantías Young Talent 2026 está diseñado para una duración de seis meses, durante los cuales los participantes serán asignados a áreas estratégicas de la empresa para desarrollar proyectos con un impacto tangible. La experiencia incluye un acompañamiento continuo, asegurado por un mentor, que garantiza un aprendizaje práctico y aplicable al entorno profesional.

Los jóvenes seleccionados para las Pasantías Young Talent 2026 recibirán un proceso de onboarding completo sobre el negocio, mentoría personalizada con líderes de la compañía y un plan de entrenamiento enfocado en su desarrollo. Además, tendrán exposición directa a la dirección de Cervecería Nacional y la oportunidad de integrarse a una generación de profesionales con una fuerte ambición de crecimiento.

Yolanda Méndez, Head of People de Cervecería Nacional, destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que la empresa considera al talento joven como un motor clave de crecimiento e innovación. “Con el Programa Young Talent, brindamos a los estudiantes la oportunidad de desarrollar proyectos estratégicos y adquirir experiencia práctica, mientras contribuimos a fortalecer sus habilidades profesionales y de liderazgo”, afirmó la ejecutiva.

Requisitos y Proceso de Postulación

El programa se desarrollará de forma presencial, ofreciendo flexibilidad para que los participantes puedan compatibilizar sus horarios con sus clases universitarias.

Requisitos Clave:

• Ser mayor de 18 años.

• Ser estudiante universitario activo de 4to o 5to año de carrera (o el último año).

• Contar con disponibilidad para asistir presencialmente.

• Demostrar una actitud proactiva con atributos como curiosidad, pasión, resiliencia, adaptabilidad y mentalidad de transformación.

El inicio del programa está programado para el 19 de enero de 2026. Los interesados tienen como plazo máximo el 24 de octubre para formalizar su postulación a través de los canales digitales de la empresa.

El Compromiso de Cervecería Nacional

Cervecería Nacional es una de las compañías con mayor trayectoria en Panamá. Genera más de mil empleos directos y 30 mil indirectos, siendo un contribuyente relevante a la economía nacional. La empresa, que cuenta con marcas icónicas como Atlas, Balboa y Malta Vigor, es reconocida por su compromiso con el talento y la sostenibilidad, operando con energía eléctrica 100% solar y ubicándose en el top 5 de Empresas con Mejor Reputación en Panamá según el ranking MERCO.