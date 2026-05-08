Malta Vigor impulsa la tradición y el deporte en el Festival de Botes de Dragón

La compañía reafirma su compromiso con la cultura y el bienestar mediante el patrocinio de la décima edición consecutiva de esta emblemática competencia deportiva en la Calzada de Amador.
Cervecería Nacional celebra una década de apoyo al Festival de Botes de Dragón
• A través de Malta Vigor y su portafolio de bebidas no alcohólicas, Cervecería Nacional acompañó a atletas y familias en el tradicional evento que destaca la riqueza multicultural del país.
(08/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- Cervecería Nacional conmemoró diez años de respaldo continuo al Festival de Botes de Dragón en Panamá, participando activamente en la reciente edición celebrada los días 25 y 26 de abril en la Calzada de Amador. La empresa se integró a esta festividad cultural y deportiva mediante su portafolio de bebidas no alcohólicas, encabezado por la marca Malta Vigor, en conjunto con su línea de sodas y agua embotellada.
Compromiso con la cultura y el deporte
Este patrocinio representa una década de colaboración constante con el festival, consolidando el interés de Cervecería Nacional por fomentar iniciativas que resalten la diversidad cultural panameña y promuevan hábitos de vida saludables. Las competencias de botes de dragón, vinculadas a la milenaria tradición china, proyectan valores fundamentales como la disciplina, la perseverancia y el trabajo colaborativo, elementos que la compañía identifica con su visión de generar un impacto social positivo.
Bienestar y convivencia familiar
Durante el desarrollo de las regatas, la marca Malta Vigor desempeñó un papel central al promover la hidratación y aportar energía tanto a los competidores como a los espectadores. La presencia de la empresa facilitó la creación de un entorno propicio para el esparcimiento familiar y la integración comunitaria en uno de los puntos turísticos más importantes de la capital.
La jornada en la Calzada de Amador permitió que el deporte, la tradición y el entretenimiento convergieran, fortaleciendo el tejido social y el espíritu multicultural que define a la nación. Con esta participación, Cervecería Nacional ratifica su rol como aliado de las tradiciones que impulsan el desarrollo integral de la sociedad panameña.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
El arte como herramienta para fortalecer la salud mental en Transformándonos
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *