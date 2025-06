Choice Hotels celebra sus premios Travelers’ Choice de Tripadvisor 2025

Cerca de 300 propiedades de Choice Hotels son reconocidas con el premio Travelers’ Choice de Tripadvisor 2025

Cambria Hotel & Suites Anaheim Resort Area figura entre los mejores del mundo para familias

(25/Jun/2025 – web – Panama24Horas) North Bethesda, Maryland.- Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH), una de las compañías de franquicias hoteleras más grandes del mundo, celebra que cerca de 300 de sus propiedades hayan sido distinguidas con los prestigiosos premios Travelers’ Choice de Tripadvisor para 2025. Entre ellas destaca el Cambria® Hotel & Suites Anaheim Resort Area, seleccionado como «Best of the Best» en la competitiva categoría de hoteles para familias.

Los reconocimientos Travelers’ Choice distinguen al 10% de los hoteles mejor valorados globalmente en Tripadvisor, mientras que la categoría Best of the Best señala al 1% más destacado, basado en millones de reseñas y calificaciones de usuarios a lo largo del último año.

Las 275 propiedades galardonadas abarcan una amplia gama de marcas de Choice Hotels, desde hoteles boutique y de lujo hasta opciones de estadía prolongada. Entre ellas se encuentran Radisson, Cambria Hotels, Ascend Collection, Comfort, Sleep Inn, Quality Inn, Clarion, Econo Lodge, y Woodspring Suites, entre otras.

“Estos reconocimientos reflejan el compromiso inquebrantable de nuestros propietarios y colaboradores en brindar experiencias excepcionales a cada huésped,” declaró Noha Abdalla, directora de marketing de Choice Hotels.

Cambria Anaheim Resort: excelencia para toda la familia

Reconocido como uno de los mejores hoteles familiares del mundo, el Cambria Hotel & Suites Anaheim Resort Area ofrece un parque acuático de 30,000 pies cuadrados, áreas recreativas, opciones gastronómicas en el lugar y fácil acceso a Disneyland® y atracciones del centro de Anaheim.

Los huéspedes describen el hotel como “hermoso”, “impecable” y con un personal “increíble y amable” que “va más allá” para ofrecer hospitalidad de calidad.

> “Con más de 1.6 millones de hoteles listados, estar en el 1% superior es simplemente extraordinario,” añadió Matt Dacey, director de marketing de Tripadvisor. “Felicitamos a Choice Hotels por sus victorias este año.”

Presencia global galardonada

Las propiedades premiadas se extienden por 17 países, incluyendo:

• Estados Unidos: desde el histórico Federal Pointe Inn en Gettysburg hasta el costero Kathryn Riverfront Inn en Oregon.

• América Latina: destaca el Grand Hotel Guayaquil (Ecuador), parte de Ascend Collection, con acceso a íconos locales y el archipiélago de Galápagos.

• Europa y Asia: Clarion Hotel Golden Horn en Estambul y Hotel Elms en Christchurch, Nueva Zelanda, ofrecen experiencias internacionales de primer nivel.