Citigroup destaca utilidades del Q4 de 2023 de US$ (1.8) mil millones

El Suplemento Financiero Trimestral del Cuarto Trimestre de Citigroup de 2023 está disponible en la página de internet de Citigroup

(15/Ene/2024 – web) Nueva York, EE.UU.- Citigroup Inc. reportó hoy utilidades para el cuarto trimestre de 2023 de US$ (1.8) mil millones, o US$ (1.16) por acción diluida, sobre ingresos de US$ 17.4 mil millones. Esto en comparación con utilidades de US$ 2.5 mil millones, o US$ 1.16 por acción diluida, sobre ingresos de US$ 18.0 mil millones para el cuarto trimestre de 2022.

Los resultados del cuarto trimestre incluyeron varios elementos notables que consisten en: gastos asociados con la evaluación especial de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) de aproximadamente US$ 1.7 mil millones antes de impuestos; una acumulación de reservas de US$ 1.3 mil millones asociada con el riesgo de transferencia en Rusia y Argentina; el impacto en los ingresos antes de impuestos de la devaluación del peso argentino del cuarto trimestre de 2023 de aproximadamente US$ 880 millones; y un cargo de reestructuración de aproximadamente US$ 780 millones relacionado con las medidas tomadas como parte de la simplificación organizativa de Citi. La combinación de estos elementos tuvo un impacto negativo en las ganancias por acción diluida de aproximadamente US$ 2.00. Excluyendo estos elementos, las ganancias por acción diluida habrían sido de US$ 0.84 para el trimestre.

Los ingresos disminuyeron un 3% con respecto al ejercicio anterior sobre una base declarada. Excluyendo los impactos relacionados con la desinversión y el impacto antes de impuestos de la devaluación de Argentina, los ingresos aumentaron un 2%, impulsados por la fortaleza en Servicios, Banca Personal de EE.UU. (USPB) y Banca de Inversión, parcialmente compensados por menores ingresos en Mercados y Patrimonio, y la reducción de ingresos por las salidas concretadas y las liquidaciones.

Las ganancias por acción de US$ (1.16) disminuyeron desde US$ 1.16 por acción diluida en el período del año anterior, lo que refleja la pérdida neta.

Para todo el año 2023, Citigroup reportó utilidades de US$ 9.2 mil millones sobre ingresos de US$ 78.5 mil millones, en comparación con utilidades de US$ 14.8 mil millones sobre ingresos de US$ 75.3 mil millones para todo el año 2022.

Las comparaciones porcentuales a lo largo de esta publicación se calculan para el cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, a menos que se especifique lo contrario.

Los ingresos de Citigroup de US$ 17.4 mil millones en el cuarto trimestre de 2023 disminuyeron un 3% sobre una base informada. Excluyendo los impactos relacionados con la desinversión y el impacto antes de impuestos de la devaluación de Argentina, los ingresos aumentaron un 2%, impulsados por la fortaleza en Servicios, USPB y Banca de Inversión, parcialmente compensados por menores ingresos en Mercados y Patrimonio y la reducción de ingresos por las salidas concretadas y las liquidaciones.

Los gastos operativos de Citigroup de US$ 16.0 mil millones sobre una base reportada aumentaron un 23% en el cuarto trimestre de 2023, que incluyó la evaluación especial de la FDIC de US$ 1.7 mil millones antes de impuestos y modestos costos relacionados con la desinversión. Excluyendo el impacto de la evaluación especial de la FDIC y los modestos costos relacionados con la desinversión, los gastos aumentaron un 10% a US$ 14.2 mil millones, en gran parte impulsados por el cargo de reestructuración.

El costo de crédito de Citigroup fue de aproximadamente US$ 3.5 mil millones en el cuarto trimestre de 2023, en comparación con US$ 1.8 mil millones en el período del año anterior. Además de la acumulación de reservas para el riesgo de transferencia, el costo del crédito trimestral fue impulsado por las pérdidas netas de crédito de las tarjetas, que ahora se encuentran en los niveles anteriores al Covid, así como la provisión para pérdidas de crédito (ACL) para nuevos volúmenes de tarjetas.

La pérdida en las utilidades de Citigroup de US$ (1.8) mil millones en el cuarto trimestre de 2023, en comparación con las utilidades de US$ 2.5 mil millones en el período del año anterior, fue impulsada por los mayores gastos, el mayor costo del crédito y los menores ingresos. La tasa impositiva efectiva de Citigroup fue del 14% en el trimestre actual frente al 20% en el cuarto trimestre de 2022, principalmente impulsada por una combinación geográfica diferente de ganancias antes de impuestos en el trimestre actual.

La provisión total de Citigroup para pérdidas crediticias fue de aproximadamente US$ 21.8 mil millones al final del trimestre, en comparación con US$ 19.4 mil millones al final del período del año anterior. La provisión total para pérdidas crediticias en préstamos fue de aproximadamente US$ 18.1 mil millones al final del trimestre, en comparación con US$ 17.0 mil millones al final del período del año anterior, con una relación de préstamos de reserva a financiados del 2.66%, en comparación con el 2.60% al final del período del año anterior. El total de préstamos no devengados aumentó un 31% con respecto al período del año anterior a US$ 3.2 mil millones. Los préstamos corporativos no devengados aumentaron un 68% a US$ 1.9 mil millones. Los préstamos de consumo no devengados se mantuvieron prácticamente sin cambios en US$ 1.3 mil millones.

Los préstamos de fin de período de Citigroup fueron de US$ 689 mil millones al final del trimestre, un 5% más que en el período del año anterior, lo que refleja en gran medida el crecimiento en tarjetas en USPB.

Los depósitos de fin de período de Citigroup fueron de aproximadamente US$ 1.3 billones al final del trimestre, un (4)% menos que en el período del año anterior. La disminución de los depósitos se debió en gran parte a una reducción en Servicios que refleja un ajuste cuantitativo, y una reducción en USPB y Patrimonio que refleja un cambio de depósitos a productos de mayor rendimiento.

El valor contable de Citigroup por acción de US$ 98.71 y el valor contable tangible por acción de US$ 86.19 al final del trimestre aumentaron un 5% y un 6%, respectivamente, en comparación con el período del año anterior. Los aumentos fueron impulsados en gran medida por las utilidades, las recompras de acciones ordinarias y los movimientos beneficiosos en el componente de otros ingresos integrales acumulados (AOCI) del patrimonio, parcialmente compensados por el pago de dividendos comunes y preferentes. Al cierre del trimestre, el índice de capital CET1 de Citigroup fue del 13.3% frente al 13.6% del trimestre anterior, impulsado por la pérdida neta del periodo, mayores activos por impuestos diferidos, pago de dividendos comunes y preferentes, recompra de acciones y mayores activos ponderados por riesgo, parcialmente compensados por un beneficio del otro resultado integral acumulado (AOCI). El Índice de Apalancamiento Complementario de Citigroup para el cuarto trimestre de 2023 fue del 5.8% frente al 6.0% del trimestre anterior. Durante el trimestre, Citigroup devolvió un total de US$ 1.5 mil millones a los accionistas comunes en forma de dividendos y recompras.

