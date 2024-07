Citigroup reporta utilidades de US$ 3.2 mil millones en el Segundo Trimestre de 2024

Citigroup incrementa sus ingresos un 4% y alcanza US$ 20.1 mil millones en el Segundo Trimestre

(16/Jul/2023 – web) New York, EE.UU.- Citigroup Inc. informó hoy que sus utilidades para el segundo trimestre de 2024 alcanzaron los US$ 3.2 mil millones, o US$ 1.52 por acción diluida, sobre ingresos de US$ 20.1 mil millones. Estas cifras representan un incremento con respecto a las utilidades de US$ 2.9 mil millones, o US$ 1.33 por acción diluida, sobre ingresos de US$ 19.4 mil millones del segundo trimestre de 2023.

Los ingresos totales de Citigroup aumentaron un 4% en comparación con el mismo período del año anterior, sobre una base declarada. Excluyendo los impactos relacionados con las salidas anunciadas y desinversiones, los ingresos crecieron un 3%. Este incremento fue impulsado por el crecimiento en todos los negocios, en particular en Banking, Personal Banking de EE. UU. (USPB) y Markets. Un componente significativo de este aumento incluyó una ganancia aproximada de US$ 400 millones relacionada con el cambio de Visa B completado en el segundo trimestre de 2024. Esta ganancia se reflejó en gran parte en Markets y el resto en All Others.

Las utilidades de US$ 3.2 mil millones reflejan un aumento en comparación con los US$ 2.9 mil millones reportados en el mismo período del año anterior, principalmente debido a mayores ingresos y menores gastos, aunque esto fue parcialmente compensado por un mayor costo del crédito. Las utilidades por acción de US$ 1.52 aumentaron respecto de los US$ 1.33 por acción diluida del año pasado, reflejando tanto la mayor utilidad como una reducción aproximada del 1% en las acciones diluidas promedio en circulación.

Gastos Operativos y Costo del Crédito

Los gastos operativos de Citigroup disminuyeron un 2% en el segundo trimestre de 2024, totalizando US$ 13.4 mil millones. Esta disminución se debe principalmente a los ahorros asociados con la simplificación organizacional de Citi, reducciones de costos aisladas y menores costos de reposicionamiento, que fueron en parte compensados por inversiones continuas en la transformación y penalidades monetarias civiles impuestas por la Reserva Federal (FRB) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).

El costo de crédito de Citigroup fue de aproximadamente US$ 2.5 mil millones en el segundo trimestre de 2024, en comparación con US$ 1.8 mil millones en el mismo período del año anterior. Este aumento se debe principalmente a mayores pérdidas netas en tarjetas, parcialmente compensadas por una menor constitución de la provisión para pérdidas crediticias en el período actual.

Provisión para Pérdidas Crediticias y Préstamos

La provisión total para pérdidas crediticias de Citigroup era de aproximadamente US$ 21.8 mil millones al finalizar el trimestre, frente a US$ 20.1 mil millones del mismo período del año anterior. La provisión total para pérdidas crediticias sobre préstamos ascendía a aproximadamente US$ 18.2 mil millones, en comparación con US$ 17.5 mil millones del mismo período del año anterior, con un índice de reserva a préstamos financiados del 2.68%, en comparación con 2.67% del año anterior. Los préstamos no devengados totales disminuyeron un 13% en comparación con el mismo período del año anterior, totalizando US$ 2.3 mil millones. Los préstamos no devengados corporativos disminuyeron un 21%, mientras que los préstamos no devengados de consumo disminuyeron un 5%.

Al finalizar el trimestre, los préstamos de Citigroup ascendían a US$ 688 mil millones, un aumento del 4% en comparación con el mismo período del año anterior, reflejando principalmente el crecimiento en tarjetas en USPB y mayores préstamos en Markets y Services.

Depósitos y Valor Contable

Los depósitos de Citigroup al finalizar el período eran aproximadamente US$ 1.3 billones, una disminución del 3% en comparación con el mismo período del año anterior, debido en gran parte a la reducción en Treasury and Trade Solutions, reflejando el ajuste cuantitativo. El valor contable de Citigroup por acción al finalizar el trimestre era de US$ 99.70, un aumento del 2% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que el valor contable tangible por acción era de US$ 87.53, un incremento del 3%. Estos aumentos se debieron principalmente a las utilidades, parcialmente compensadas por el pago de dividendos comunes y preferentes y movimientos adversos en otros ingresos integrales acumulados.

Al finalizar el trimestre, el índice de Capital CET1 preliminar de Citigroup era 13.6%, en comparación con 13.5% del período anterior, impulsado por las utilidades y menores activos ponderados por riesgo, aunque parcialmente compensado por el pago de dividendos comunes y preferentes y el impacto del tipo de cambio por la apreciación del dólar estadounidense. El Índice de Apalancamiento Complementario de Citigroup para el segundo trimestre de 2024 fue de 5.9%, frente a 5.8% del trimestre anterior. Durante el trimestre, Citigroup retribuyó un total de US$ 1.0 mil millones a accionistas comunes mediante dividendos.