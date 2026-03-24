Estrategia hídrica de Coca-Cola FEMSA prioriza proyectos sociales en Latinoamérica

Coca-Cola FEMSA optimiza su razón de uso de agua a 1.36 litros por bebida

• Mediante programas de reabastecimiento y acceso a agua potable, Coca-Cola FEMSA impulsa la resiliencia climática en países como Panamá, Costa Rica y México.

(24/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un contexto donde la gestión del recurso hídrico representa uno de los mayores desafíos globales, Coca-Cola FEMSA impulsa una estrategia integral enfocada en la eficiencia operativa, el reabastecimiento a la naturaleza y el acceso a agua, saneamiento e higiene (WASH). Actualmente, la organización reporta la razón de uso de agua más eficiente de su sistema, habiendo alcanzado un indicador de 1.36 litros de agua por cada litro de bebida producida durante el año 2024.

Eficiencia operativa e inversión social

La gestión responsable de la compañía trasciende sus plantas de producción. Según datos de la empresa, más del 70% de sus proyectos sociales están vinculados a iniciativas de agua con impacto comunitario. Catherine Reuben, Directora de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, destacó que operar con eficiencia y cuidar los ecosistemas es una forma concreta de generar bienestar y transformar compromisos en impactos reales para las comunidades donde mantienen operaciones.

Acciones locales con visión regional

La estrategia de Coca-Cola FEMSA se materializa a través de proyectos adaptados a las necesidades específicas de cada territorio, ejecutados en alianza con autoridades y organizaciones:

• Panamá y Costa Rica: Se desarrollan programas de reforestación destinados a la protección activa de las fuentes hídricas.

• México: En San Juan del Río, se ejecutó un proyecto de infraestructura que incluyó la construcción de un tanque de almacenamiento para mejorar el acceso al agua de más de 20,000 personas.

• Colombia: Iniciativas como «Filtros que Dan Vida» y unidades móviles de potabilización facilitan el acceso al recurso en zonas rurales.

• Argentina y Brasil: A través de «Sumando por el Agua» se han beneficiado a más de 6,500 personas, mientras que en territorio brasileño se avanzan en metas de neutralidad hídrica con un potencial de ahorro de 452 millones de litros.

Con estos resultados, la compañía consolida la gestión del agua como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la resiliencia en Latinoamérica, garantizando que el crecimiento operativo vaya de la mano con la preservación del entorno natural.

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