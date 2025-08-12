Coca-Cola siembra 300 árboles en Sardinilla como parte de su estrategia hídrica 2030

Voluntarios del Sistema Coca-Cola siembran 300 árboles en Sardinilla para proteger fuentes de agua

El Sistema Coca-Cola realizó una jornada de reforestación en Sardinilla, como parte de su estrategia hídrica 2030.

La iniciativa “Agua para el Futuro” fortalece el trabajo ambiental del Sistema Coca-Cola en la cuenca del Canal de Panamá.

(12/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Como parte del proyecto “Agua para el Futuro” y de su Estrategia de Seguridad Hídrica 2030, el Sistema Coca-Cola —integrado por Coca-Cola y su socio embotellador Coca-Cola FEMSA— realizó una jornada de reforestación en Sardinilla, provincia de Colón, con el apoyo de FUNDECOR como socio implementador.

La actividad contó con la participación de alrededor de 35 voluntarios, quienes sembraron 300 árboles nativos, contribuyendo activamente a la regeneración de bosques y la protección de fuentes de agua en zonas clave para el reabastecimiento hídrico.

“La reciente jornada de reforestación en Panamá es una muestra concreta de este compromiso. A través de la siembra de especies nativas en zonas estratégicas, contribuimos a la seguridad hídrica y al bienestar ambiental de las comunidades”, afirmó William Segura, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad para Coca-Cola Centroamérica.

El proyecto se desarrolla en varias hectáreas dentro de la cuenca del Canal de Panamá, donde se implementan acciones de conservación forestal, regeneración natural y prácticas agrícolas sostenibles, con el objetivo de evitar la transformación del terreno y minimizar presiones sobre pastos y zonas residenciales.

Marcela Martínez, directora de Operaciones de Coca-Cola FEMSA Panamá, destacó: “Estamos comprometidos con crear el futuro. Esta jornada demuestra nuestro firme compromiso con la sostenibilidad en las comunidades donde operamos”.

Por su parte, Manuel Guerrero, especialista en Servicios Ecosistémicos y Monitoreo de FUNDECOR, señaló que iniciativas como “Agua para el Futuro” permiten fortalecer el ciclo hídrico en las cuencas que abastecen de agua a las poblaciones y actividades económicas, mediante soluciones basadas en la naturaleza.

El Sistema Coca-Cola continúa consolidando su liderazgo en gestión del agua, trabajando junto a aliados locales e internacionales para proteger los recursos naturales y asegurar su disponibilidad para las futuras generaciones.